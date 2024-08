Du hast sie nicht mehr alle: Schock-Beichte im Dschungel: Georgina Fleur ließ Zeh verkürzen

1 Georgina Fleur erläutert bei "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" ihren Beauty-Eingriff am Zeh. Foto: RTL

Georgina Fleur gesteht im Dschungelcamp, dass sie sich ein Stück Knochen am Zeh chirurgisch entfernen ließ. Mitcamper Mola Adebisi reagiert fassungslos.











Dschungelcamperin Georgina Fleur (34) schockt die übrigen Kandidaten in Folge elf von "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" (am 25. August ab circa 20:15 Uhr bei RTL+ im Stream, am Folgetag im linearen Fernsehen bei RTL) mit einer Fuß-Beichte. "Ich habe mir meine Zehen verkleinern lassen", gibt Fleur unvermittelt im Gespräch mit ihren Mitcampern Elena Miras (32) und Mola Adebisi (51) zum Besten. Gerade Letzterer reagiert darauf mit komplettem Unverständnis.