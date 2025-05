Du gewinnst hier nicht die Million: RTL beendet Raab-Show - Überzeugt Publikum nicht ausreichend

Der erhoffte langfristige Quotenerfolg ist ausgeblieben: RTL will Stefan Raabs Show "Du gewinnst hier nicht die Million" im Juni beenden. Eine Senderverantwortliche kündigt jedoch an, dass bereits ein neues, stärker comedyorientiertes Format mit dem Entertainer in Planung sei.

Stefan Raabs (58) Comeback mit der RTL-Show "Du gewinnst hier nicht die Million" endet schneller als erwartet. Die Show, die im September 2024 zunächst im Streamingangebot gestartet war und seit Februar 2025 auch im Free-TV lief, wird bereits im Juni 2025 wieder eingestellt. Das bestätigte Inga Leschek, Chief Content Officer bei RTL Deutschland, im Gespräch mit DWDL.de.

Trotz der Einstellung des Formats bedeutet das jedoch nicht das endgültige Aus für Stefan Raab im Fernsehen: RTL plant bereits ein neues Format mit ihm für den Mittwochabend. Details dazu sind bislang nicht bekannt.

"Überzeugt unser Publikum im linearen TV nicht ausreichend"

Zuvor war lediglich eine Sommerpause für "Du gewinnst hier nicht die Million" angekündigt worden. Doch aus dieser wird die Show, die zuletzt nur rund 820.000 Zuschauer und damit einstellige Marktanteile in den jungen Zielgruppen erreichte, nicht zurückkehren. "Die jetzige Form - ein Mix aus Quiz, Gameshow, Stand-up und Comedy - überzeugt unser Publikum im linearen TV nicht ausreichend. Darüber hinaus hatten Hybrid-Shows es schon immer schwer", wird Inga Leschek von dem Medienmagazin zitiert.

Zunächst habe man das Comeback von Raab "gut in Abos für RTL+ umwandeln" können. "Mit einer wöchentlichen Streaming-Show so viele Abo-Abschlüsse zu generieren, ist eine absolute Ausnahme", betonte Inga Leschek. Doch: "Mit den Quoten der Weekly im linearen TV sind wir nach dem erfolgreichen Start aber aktuell nicht zufrieden. Das kann man klar sagen - und, dass wir mit dieser Show viel für RTL und RTL+ gelernt haben."

Comedy und Spielshow trennen

Man müsse deshalb da "gemeinsam mit Raab Entertainment ran". Bis Mitte Juni wolle man die Show "erst einmal eventisieren". Zuletzt mit 'Du gewinnst hier nicht das Konklave', diesen Mittwoch einer Sondersendung zum ESC live aus Basel und vielleicht einer zum Aufstieg des 1. FC Köln nächste Woche." So werde man ausprobieren und dazu lernen - danach komme man "mit einem neuen Angebot wieder, bei dem wir Comedy und Gameshow trennen werden".

Die Mix-Form soll also nicht mehr verfolgt werden. Auch der Name der Show wird damit eingestampft. Für ein wöchentliches Comedy-Format passe der Name nicht, sagte Leschek "DWDL.de" und kündigte an: "Wir werden ab dem Herbst am Mittwoch um 20:15 Uhr mit einer veränderten Weekly wiederkommen. Daran arbeiten wir gerade gemeinsam." Der Austausch mache "weiterhin viel Spaß, weil Stefan vor Energie und Ehrgeiz strotzt".

Spektakuläres Comeback

Stefan Raab hatte 2024 für das größte Comeback im TV gesorgt. Vor knapp zehn Jahren hatte sich der Entertainer 2015 vom Fernsehrampenlicht verabschiedet. Dann gab es die große Überraschung: Der langjährige "TV total"-Moderator, der in den vergangenen Jahren vor allem als TV-Produzent im Hintergrund agierte, kündigte "Der Clark Final Fight - Stefan Raab vs. Regina Halmich" an und damit einen Revanche-Boxkampf gegen die ehemalige Boxweltmeisterin Regina Halmich (48). Dass er im September nach 2001 und 2007 auch das dritte Duell gegen sie verlor, wurde zur Nebensache.

Mit dem Kampf läutete er seine Rückkehr vor die TV-Kamera ein. Noch am Abend kündigte er "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" an - die Show war ab dem 18. September erstmals bei RTL+ verfügbar. Der Fünf-Jahresvertrag mit RTL umfasst weitere Produktionen wie die Primetime-Liveshow "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" mit Michael Bully Herbig (57), die erstmals am 21. Dezember ausgestrahlt wurde. Zudem suchte Raab im ESC-Vorentscheid "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" den deutschen Beitrag für den Eurovision Song Contest in Basel.