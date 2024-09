Du gewinnst hier nicht die Million: Neue Show mit Stefan Raab: RTL gewährt erste Einblicke

1 Stefan Raab ist zurück: Ab Mittwoch läuft seine neue Show "Du gewinnst hier nicht die Million" auf RTL+. Foto: RTL / Raab Entertainment

Stefan Raab ist wieder da! Im Anschluss an seinen Comeback-Kampf gegen Regina Halmich verkündete die Entertainer-Legende, in Zukunft für RTL wieder in Shows vor der Kamera zu stehen. Jetzt gab der Sender einen ersten Blick in sein neues Studio preis.











Schon am kommenden Mittwoch, dem 18. September 2024, geht es um 20:10 Uhr auf RTL+ los: "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" wird dann exklusiv beim Streamingportal des Privatsenders zum ersten Mal ausgestrahlt. Die Aufzeichnung der Sendung findet bereits am Dienstag statt, wie TV-Legende Stefan Raab (57) nach seinem Comeback-Kampf gegen Regina Halmich (47) am Samstagabend live im TV verkündete. Jetzt gewährte RTL einen ersten Einblick in das Studio der neuen Show.