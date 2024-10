Du gewinnst hier nicht die Million: Ist Sophia Thomalla die nächste Spielleiterin bei Stefan Raab?

Für Jan Köppen war die Rolle des Spielleiters in "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" nur ein kurzes Gastspiel. Auf ihn könnte in der nächsten Ausgabe Sophia Thomalla folgen.

Stefan Raab (57) sorgt mit seiner neuen Show seit einigen Wochen für Wirbel in der deutschen TV- und Streaming-Landschaft. Frischen Wind sollen in "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" beim Streamingdienst RTL+ unterdessen wechselnde Star-Gäste bringen. Die nächste könnte jetzt Sophia Thomalla (35) sein.

Raabs Show setzt auf wechselnde Promi-Gäste

RTL beschreibt das neue Format von Show-Legende Raab, von dem es immer mittwochs um 20:10 Uhr frische Folgen auf der Streamingplattform gibt, als Entertainment-Quiz-Competition-Show. Das Unterhaltungs-Urgestein stellt sich Duellen gegen Herausforderinnen und Herausforderer, während zunächst Raabs langjähriger "Showpraktikant" Elton (53) als Spielleiter fungierte.

Zuletzt übernahm dessen Moderatorenkollege Jan Köppen (41) diese Rolle, was im Publikum teils für Verwirrung gesorgt haben dürfte. RTL hatte jedoch bereits zuvor mitgeteilt, dass Elton nur in den ersten drei Shows in dieser Funktion dabei sein würde und es danach "wechselnde Gast-Moderatoren" geben wird.

Thomalla veröffentlichte nun auf Instagram ein Foto, das sie im Studio zeigt. Auf dem Account der Show wurde zudem ein Clip geteilt, in dem sie neben Raab für eine weitere Aktion des Allround-Talents wirbt. Die beiden versuchen, Kai Pflaume (57) auf Instagram zu einer Million Followern zu verhelfen.

Erst kurz vor Ausstrahlung der neuesten Ausgabe von "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" wurde bekannt, dass Köppen zuletzt an der Reihe war. Es ist wohl wahrscheinlich, dass die Macher auch erst wieder knapp vor der kommenden Ausgabe ankündigen, ob diesmal tatsächlich Thomalla zur Spielleiterin wird - oder ob ein anderer Promi den Job bekommt.