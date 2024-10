1 Jan Köppen tritt in "Du gewinnst hier nicht die Million" auch selbst gegen Stefan Raab an. Foto: RTL / Raab Entertainment / Bene Müller

Erster Gaststar in Stefan Raabs neuer Show "Du gewinnst hier nicht die Million". Jan Köppen wird in der vierten Ausgabe in die Rolle des Spieleiters schlüpfen.











Überraschung bei "Du gewinnst hier nicht die Million": In der vierten Folge von Stefan Raabs (57) neuer Show übernimmt Jan Köppen (41) von Elton (53) die Rolle des Spielleiters, wie RTL mitteilte. In der Sendung, die am 9. Oktober beim Streamingdienst RTL+ läuft, tritt Jan Köppen neben Stefan Raab als Moderator auf.