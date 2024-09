Stefan Raab hat nach dem Box-Showkampf gegen Regina Halmich sein Comeback als Showmaster angekündigt. Worum es in der neuen Show gehen wird.

Moderator und Entertainer Stefan Raab hat sein Comeback als Showmaster angekündigt: „Ich habe mir überlegt, ich mache wieder Shows“, sagte der 57-Jährige am Samstagabend in Düsseldorf nach einem Box-Schaukampf gegen Regina Halmich bei RTL. Mit dem Kölner Privatsender schloss Raab einen Vertrag über fünf Jahre ab.

Die neue Show mit dem Titel „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ wird beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ gestreamt und startet bereits am 18. September. Von da an können Kandidaten hier jeden Mittwoch eine Million Euro gewinnen - allerdings nur, wenn sie bei Quizfragen und Spielen gegen Raab gewinnen. Dazu wird es wechselnde Gastmoderatoren geben – in den ersten drei Shows wird Elton dabei sein.

Stefan Raab kehrt zu RTL zurück

Dass das neue Showformat nicht fürs herkömmliche Fernsehen entwickelt wurde, erklärte Raab mit dem „Gang der Zeit“: „Die Moderne spielt im Streaming.“ Allerdings soll der Moderator für RTL auch im klassischen Fernsehen auftreten. Es werde „zahlreiche Showformate“ für RTL und RTL+ geben, kündigte der Sender an. „Wir freuen uns auf einzigartiges Entertainment von und mit dem Ausnahme-Kreativgenie. Willkommen zurück! Willkommen zuhause, Stefan!“

Demnach sind verschiedene Shows geplant, die zur Primetime - also üblicherweise ab 20.15 Uhr - laufen sollen und für die Raab Ende des Jahres wieder vor die Kamera treten werde.

Darum geht es in „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“

Thema sind unter anderem die Bewegtbild-Ereignisse in Streaming, Social Media und TV der Woche.

Stefan Raab ist Quizmaster.

Er tritt in Duellen gegen die Kandidaten an.

Gespielt wird in Fragerunden und anderen Spielen.

Zu gewinnen gibt es eine Million Euro.

Raab hatte sich Ende 2015 vom Bildschirm verabschiedet. Bis dahin war er im Wesentlichen für ProSieben tätig; für den Münchner Privatsender machte er vor allem die mehrmals wöchentliche Sendung „TV total“ und eine Reihe Shows wie „Schlag den Raab“ oder Musik- und Sportshows. Damit war Raab über Jahre eines der erfolgreichsten und bekanntesten Fernsehgesichter in Deutschland.