Du fehlst uns schon jetzt: Katja Riemann würdigt Peter Sattmann mit liebevollen Worten

Peter Sattmann starb am 25. Dezember mit 77 Jahren. Seine Ex-Partnerin Katja Riemann verabschiedet sich mit einem berührenden Nachruf von dem beliebten Schauspieler, mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat.
Die deutsche Film- und Fernsehlandschaft trauert um einen ihrer markantesten Charakterdarsteller: Peter Sattmann verstarb am ersten Weihnachtsfeiertag nach langer Krankheit. Nur einen Tag später hätte der gebürtige Zwickauer seinen 78. Geburtstag gefeiert. Seine ehemalige Lebensgefährtin Katja Riemann (62) verabschiedet sich mit einem liebevollen Nachruf von dem Schauspieler. Die beiden waren von 1990 bis 1998 ein Paar, ihr Tochter Paula kam 1993 zur Welt.