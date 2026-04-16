Eineinhalb Jahre ist es her, dass Liam Payne gestorben ist. Seine Schwester Ruth Gibbins meldet sich zu diesem traurigen Anlass mit einer bewegenden Nachricht auf Instagram zu Wort.
Mittlerweile ist es eineinhalb Jahre her, dass Liam Payne (1993-2024) bei einem Unfall ums Leben kam. "18 Monate ohne dich. Es fühlt sich unmöglich an, diesen Satz zu bilden, und doch sind wir hier", schreibt seine Schwester Ruth Gibbins vor diesem traurigen Hintergrund auf Instagram. Dazu teilte sie ein älteres Foto der Geschwister sowie ein Buchzitat.