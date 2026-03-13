Du bist mein größtes Geschenk: Lola Weippert mit rührender Liebeserklärung an ihre Mutter

Mit einem emotionalen Instagram-Post richtet sich Lola Weippert an ihre Mutter. Die Moderatorin veröffentlicht private Aufnahmen mit Mama Conny und würdigt sie mit bewegenden Worten als ihr größtes Vorbild und ihren sicheren Hafen.

Moderatorin Lola Weippert (29) widmet ihrer Mutter Conny rührende Worte auf Instagram. Die ehemalige "Temptation Island"-Moderatorin teilt in einem neuen Beitrag zahlreiche gemeinsame Bilder, die das Mutter-Tochter-Duo in privaten Momenten, im Urlaub sowie bei Auftritten auf dem roten Teppich und bei Fotoshootings zeigen.

"Meine allerliebste Frau Mama, du bist mein größtes Vorbild und mein größtes Geschenk, du bist mein Zuhause", schreibt die 29-Jährige zu den Aufnahmen und ergänzt: "Wo du bist, fühle ich mich am wohlsten, du bist mein sicherer Hafen, du bist mein Fels in der Brandung, niemand liebt mich so bedingungslos wie du und du bist der Grund, dass ich dieses fabelhafte Leben leben darf."

Lola Weippert: "Du hast immer für mich gekämpft"

Weiter dankt Lola Weippert ihrer Mutter dafür, dass sie sie "niemals aufgegeben und immer für mich gekämpft" habe. Dazu schreibt sie: "Ich liebe dich so sehr." Sie habe ihr gezeigt, "wie wunderschön, vielfältig und glücklich man sein Leben gestalten kann, wenn man nie aufgibt, immer weiterkämpft und niemals aufhört zu strahlen".

Es ist nicht das erste Mal, dass die Moderatorin ihrer Mutter öffentlich eine Liebeserklärung macht. In unregelmäßigen Abständen bedankt sich Weippert immer wieder für die besonders enge Beziehung zu ihrer Mutter.

Ihr aktuellster Post endet mit den Worten: "Dein Licht ist heller als die Sonne, deine Energie ist gigantischer als ein Kernkraftwerk, deine Liebe ist stärker als alle Worte. Danke, dass du die beste Mama auf der Welt bist, die ich mir jemals hätte erträumen können."