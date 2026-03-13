Du bist mein größtes Geschenk: Lola Weippert mit rührender Liebeserklärung an ihre Mutter

Mit einem emotionalen Instagram-Post richtet sich Lola Weippert an ihre Mutter. Die Moderatorin veröffentlicht private Aufnahmen mit Mama Conny und würdigt sie mit bewegenden Worten als ihr größtes Vorbild und ihren sicheren Hafen.
Moderatorin Lola Weippert (29) widmet ihrer Mutter Conny rührende Worte auf Instagram. Die ehemalige "Temptation Island"-Moderatorin teilt in einem neuen Beitrag zahlreiche gemeinsame Bilder, die das Mutter-Tochter-Duo in privaten Momenten, im Urlaub sowie bei Auftritten auf dem roten Teppich und bei Fotoshootings zeigen.