Am 17. Dezember hätten Céline Dion und René Angélil ihren 30. Hochzeitstag gefeiert. Zu diesem Anlass meldete sich die Sängerin mit einem Hochzeitsfoto und innigen Worten an ihren 2016 verstorbenen Mann auf ihrem Instagram-Account.

Céline Dion (56) hat ihren verstorbenen Ehemann René Angélil (1942-2016) zum 30. Hochzeitstag mit einem rührenden Instagram-Posting gewürdigt. Der Manager starb am 14. Januar 2016 an Kehlkopfkrebs, zwei Tage vor seinem 74. Geburtstag.

Erinnerungen an die große Hochzeit 1994

Das Paar hatte am 17. Dezember 1994 geheiratet. Ein Erinnerungsbild an den großen Tag veröffentlichte die Sängerin nun auf ihrer Instagram-Seite. "Du bist immer noch jeden Tag ein Teil unserer Herzen. Du bist alles für uns", schrieb sie zu dem Hochzeitsfoto. "Wir vermissen dich so sehr. Herzlichen Glückwunsch zum 30. Jahrestag, mon amour." Den Beitrag unterschrieb sie auch mit den Namen der drei gemeinsamen Kinder René-Charles (23) sowie den Zwillingen Nelson und Eddy (14).

Lesen Sie auch

Die beiden lernten sich 1980 bei einem Vorsingen kennen. Damals war Dion erst zwölf Jahre alt. Von da an wurde er ihr Manager und die beiden arbeiteten sieben Jahre lang zusammen, bevor sie 1987 miteinander ausgingen. Anfangs hielten sie ihre Beziehung jedoch geheim, weil sich die Sängerin wegen des hohen Altersunterschieds von 26 Jahren vor der öffentlichen Meinung fürchtete, wie sie 1994 gegenüber "People" erzählte: "Ich hatte Angst davor, was die Leute denken würden." Sie machten ihre Beziehung erst öffentlich, nachdem sie bereits ein paar Jahre verlobt waren. "Als ich in dem Alter war, in dem ich den Leuten sagen konnte, dass wir zusammen waren ... war es wie ein Knall! Liebe! Die Liebe siegt immer", schrieb Dion in ihren Memoiren.

Die Hochzeit in der Basilika Notre-Dame in Montreal wurde in Kanada live im Fernsehen übertragen. In einem Interview mit der französischen "Vogue" im April 2024 blickte die Sängerin auf das pompöse Ereignis zurück: "Das ist ein Moment, den ich für den Rest meines Lebens nicht vergessen werde. Das Kleid hätte gar nicht groß genug sein können." Ihr Mann habe "das Beste in mir zum Vorschein gebracht".

Schwerer Kampf gegen den Krebs

Vier Jahre nach dem Jawort wurde bei Angélil Kehlkopfkrebs diagnostiziert. Im Jahr 2000 teilte das Paar die Neuigkeit mit, dass er für krebsfrei erklärt worden war. Im selben Jahr feierte das Paar eine Erneuerung seines Eheversprechens in Las Vegas. 2014 erkrankte Angélil dann erneut an Krebs.