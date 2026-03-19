Karina Schönmaier führt die deutschen Turnerinnen beim DTB-Pokal als Doppel-Europameisterin an und will wie bei der EM am Sprung glänzen. Auch danach hat sie viel vor.
Früher war alles kleiner. Die Trainingshalle, das Selbstvertrauen. Die Sprünge. Jetzt ist Karina Schönmaier gewachsen, als Athletin und Mensch. Als Doppel-Europameisterin führt die 20-jährige Bremerin die deutschen Turnerinnen beim DTB-Pokal in Stuttgart an diesem Wochenende an. Sie träumt davon, so sagt sie das vor dem Beginn der Wettkämpfe in einer ruhigen Ecke im Presseraum der Porsche-Arena, „dass ich bei den Olympischen Spielen 2028 vorne mitspielen kann – das ist mein Kindheitstraum.“