DTB-Pokal in Stuttgart: Turnen unter erschwerten Bedingungen

1 Marlene Gotthardt tritt wie im vergangenen Jahr beim DTB-Pokal in Stuttgart an. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Für einige von Stuttgarts besten Turnerinnen beginnt beim DTB-Pokal die Wettkampfsaison. Wo sie stehen, weiß nach schwierigen Monaten mit Frust, Enttäuschung und Unsicherheit keiner.











Eigentlich war gar nicht geplant gewesen, dass Emma Malewski an diesem Wochenende in Stuttgart weilt. Der DTB-Pokal, der seit Donnerstag in der Porsche-Arena stattfindet, stand nicht auf dem Jahresplan der Turnerin aus Chemnitz. Vor acht Monaten hatte sich die Schwebebalken-Europameisterin von 2022 einer Schulter-Operation unterziehen müssen, der Weg zurück lief dann aber mehr als nur nach Plan. Weshalb sie jüngst in den Katakomben der Arena in Stuttgart stand und sagte: „Ziel ist es, Spaß zu haben.“