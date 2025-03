DTB-Pokal in Stuttgart: Ein Turner steht immer wieder auf – die erstaunliche Geschichte des Clay Mason Stephens

DTB-Pokal in Stuttgart

Ein fehlender Muskel, Darmkrebs, gebrochene Wirbel und drei Kreuzbandrisse – die Turnkarriere von Clay Mason Stephens schien schon mehrfach unmöglich. Doch dieser Tage ist der Australier mal wieder in Stuttgart an den Geräten.











Es war nicht allzu viel los in der Stuttgarter Porsche-Arena am Donnerstagabend. Doch ging das eine oder andere Mal trotz der überschaubaren Kulisse ein deutlich hörbares Raunen durch das Publikum – gefolgt von freundlichem Applaus. Zum Beispiel: Als Clay Mason Stephens seine Übung am Boden beendet hatte.