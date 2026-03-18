DTB-Pokal in Stuttgart: Diese Europameister führen das deutsche Team an

Zwei deutsche Europameister sind beim DTB-Pokal in Stuttgart dabei. Helen Kevric, Deutschlands beste Turnerin aus Ostfildern, fehlt dagegen verletzt.

Der Turnstar aus der Region fehlt bei der großen Traditionsveranstaltung. Helen Kevric vom MTV Stuttgart feiert am Samstag, also dann, wenn der DTB-Pokal in der Porsche-Arena in vollem Gange ist, ihren 18. Geburtstag. Die Athletin aus Ostfildern aber, die bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris Sechste am Stufenbarren sowie Achte im Mehrkampf wurde und damit ihren Durchbruch auf der großen Bühne schaffte, fällt aufgrund der Nachwirkungen ihrer Knieverletzung verletzt aus.

Dagegen ist in der Doppel-Europameisterin Karina Schönmaier (20) die nach Kevric zweite deutsche Athletin mit internationalem Spitzenformat in Stuttgart am Start. Die Bremerin greift am Samstagabend (18 Uhr) im Mixed-Cup ins Geschehen ein. Da auch Madita Mayr (Hüftprobleme) wie Kevric verletzt fehlt, ist in diesem Jahr keine Athletin aus der Region und aus dem Stuttgarter Kunstturnforum (KTF) am Start beim DTB-Pokal.

Timo Eder gibt den Teamplayer

Sämtliche Athleten aus Israel indes mussten ihre Teilnahme absagen – die aktuelle geopolitische Lage macht eine Ausreise aktuell unmöglich.

Bei den deutschen Männern führt Europameister Timo Eder (MTV Ludwigsburg) die deutsche Riege an. Der 20-Jährige wurde bei der EM in Leipzig im vergangenen Jahr an der Seite von Karina Schönmaier überraschend Europameister im Mixed-Wettbewerb. Zudem gewann er Bronze am Barren. In welchen Wettbewerben er nun in Stuttgart an den Start gehen wird, klärt sich kurzfristig – klar ist bereits seine Teilnahme an der Team Challenge an diesem Donnerstag (18.30 Uhr) und im Mixed-Cup am Samstag.

Wie auch immer: Die rund um den Jahreswechsel 2024/25 publik gewordenen Missstände am KTF wirken auch in der diesjährigen Ausgabe des DTB-Pokals nach. Ehemalige und aktuelle Sportlerinnen hatten die Zustände in der Trainingsarbeit am KTF angeprangert. Der Schwäbische Turnerbund (STB) kündigte einer Trainerin und einem Trainer, die dann am Arbeitsgericht erfolgreich gegen diese Kündigungen klagten. Der STB legte Berufung ein und hat dem Duo inzwischen fristlos gekündigt. Einige Stuttgarter Athletinnen, darunter Kevric, positionierten sich klar und stellten sich hinter die beiden gekündigten Trainer.

Am Dienstag nun verkündete der DTB das Ende des Engagements von US-Trainerin Aimee Boorman, die im Zuge der Kündigungen der Trainer am KTF angestellt wurde.