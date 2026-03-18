DTB-Pokal in Stuttgart: Diese Europameister führen das deutsche Team an

Zwei deutsche Europameister sind beim DTB-Pokal in Stuttgart dabei. Helen Kevric, Deutschlands beste Turnerin aus Ostfildern, fehlt dagegen verletzt.
Der Turnstar aus der Region fehlt bei der großen Traditionsveranstaltung. Helen Kevric vom MTV Stuttgart feiert am Samstag, also dann, wenn der DTB-Pokal in der Porsche-Arena in vollem Gange ist, ihren 18. Geburtstag. Die Athletin aus Ostfildern aber, die bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris Sechste am Stufenbarren sowie Achte im Mehrkampf wurde und damit ihren Durchbruch auf der großen Bühne schaffte, fällt aufgrund der Nachwirkungen ihrer Knieverletzung verletzt aus.