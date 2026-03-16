DTB-Pokal 2026: Diese Turner sind aus den USA dabei

Welche Turner beim DTB-Pokal für die USA an den Start gehen, haben wir im Artikel zusammengefasst.
Die USA zählen im Kunstturnen zu den stärksten Nationen und sind auch beim DTB-Pokal jedes Jahr mit mehreren Teams vertreten. Auch in diesem Jahr machen sich wieder einige Athleten auf den Weg nach Stuttgart. Diese Teams gehen an den Start.
DTB-Pokal 2026: Diese Turner gehen für die USA an den Start
Junior Team Challenge Männer:
- Andres Aranda
- Jason Hao
- Jakson Kurecki
- William McCrea
- Nixon Miles
Senior Team Challenge Männer:
- Joshua Karnes (Gold mit dem Team bei den Pan Americam Championships 2025)
- Danila Leykin (Silber im Mixed Cup beim American Cup 2026)
- Yul Moldauer (2x Bronze bei Weltmeisterschaften, mehrere Goldmedaillen bei den Pan American Championships)
- Kameron Nelson (4. am Boden bei den Weltmeisterschaften 2025)
Die USA reisen allerdings nur mit männlichen Athleten an. Sowohl im Mixed Cup als auch bei den Team Challenges der Frauen (Juniorinnen und Seniorinnen) ist kein US-amerikanisches Team gemeldet.
DTB-Pokal 2026: Zeitplan, Tickets & Co
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