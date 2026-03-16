DTB-Pokal 2026: Diese Turner sind aus den USA dabei

Die USA zählen im Kunstturnen zu den stärksten Nationen und sind auch beim DTB-Pokal jedes Jahr mit mehreren Teams vertreten. Auch in diesem Jahr machen sich wieder einige Athleten auf den Weg nach Stuttgart. Diese Teams gehen an den Start.

Junior Team Challenge Männer:

Senior Team Challenge Männer:

Die USA reisen allerdings nur mit männlichen Athleten an. Sowohl im Mixed Cup als auch bei den Team Challenges der Frauen (Juniorinnen und Seniorinnen) ist kein US-amerikanisches Team gemeldet.

DTB-Pokal 2026: Zeitplan, Tickets & Co

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