DTB-Pokal 2026: Das ist das deutsche Team
Beim DTB-Pokal 2026 startet Karina Schönmaier im Mixed Cup, Timo Eder wird bei der Team Challenge antreten. Foto: IMAGO / Sports Press Photo

Welche Turner und Turnerinnen beim DTB-Pokal für Deutschland an den Start gehen, haben wir im Artikel zusammengefasst.

Beim DTB-Pokal 2026 in Stuttgart geht auch das deutsche Team mit zahlreichen Turnerinnen und Turnern an den Start. Der Deutsche Turner-Bund stellt Athleten für mehrere Wettbewerbe – von den Junior-Teamwettkämpfen bis hin zur Senior Team Challenge und dem Mixed Cup. Diese Athleten und Athletinnen sind dabei.

DTB-Pokal 2026: Diese Turnerinnen gehen für Deutschland an den Start

Junior Team Challenge Frauen:

  • Lucia Bracka
  • Luna Zimmermann
  • Maha Feniuk
  • Elizaveta Kharitonova
  • Mia Frick

Senior Team Challenge Frauen:

  • Janoah Müller
  • Aliya-Jolie Funk
  • Yonca Özgül
  • Frederika Suhl
  • Lara Baumgartl

Mixed Cup

  • Karina Schönmaier
  • Silja Stöhr
  • Lea Quaas

DTB-Pokal 2026: Diese Turner gehen für Deutschland an den Start

Junior Team Challenge Männer:

  • Matvey Fokin
  • Florian Grela
  • Kimi Köhnlein
  • Andrei Mihai
  • Nikita Prohorov

Senior Team Challenge Männer:

  • Timo Eder
  • Alexander Kunz
  • Nils Dunkel
  • Milan Hosseini
  • Nick Klessing
  • Mert Öztürk

Mixed Cup

  • to be announced

DTB-Pokal 2026: Zeitplan, Tickets & Co

Wann die Wettkämpfe terminiert sind, wo du tickets bekommst und weitere Infos zum DTB-Pokal 2026 findet ihr hier.

 

 
 