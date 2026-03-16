DTB-Pokal 2026: Das ist das deutsche Team

Welche Turner und Turnerinnen beim DTB-Pokal für Deutschland an den Start gehen, haben wir im Artikel zusammengefasst.
DTB-Pokal 2026: Diese Turnerinnen gehen für Deutschland an den Start
Junior Team Challenge Frauen:
- Lucia Bracka
- Luna Zimmermann
- Maha Feniuk
- Elizaveta Kharitonova
- Mia Frick
Senior Team Challenge Frauen:
- Janoah Müller
- Aliya-Jolie Funk
- Yonca Özgül
- Frederika Suhl
- Lara Baumgartl
Mixed Cup
- Karina Schönmaier
- Silja Stöhr
- Lea Quaas
DTB-Pokal 2026: Diese Turner gehen für Deutschland an den Start
Junior Team Challenge Männer:
- Matvey Fokin
- Florian Grela
- Kimi Köhnlein
- Andrei Mihai
- Nikita Prohorov
Senior Team Challenge Männer:
- Timo Eder
- Alexander Kunz
- Nils Dunkel
- Milan Hosseini
- Nick Klessing
- Mert Öztürk
Mixed Cup
- to be announced
DTB-Pokal 2026: Zeitplan, Tickets & Co
Wann die Wettkämpfe terminiert sind, wo du tickets bekommst und weitere Infos zum DTB-Pokal 2026 findet ihr >> hier <<.