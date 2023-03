1 Peris Achilleas Grigoriadis ist unter den Top Ten bei DSDS. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Der Pleidelsheimer Peris Achilleas Grigoriadis hat es bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar" in die Live-Shows geschafft – trotz Kritik der Jury.









„Das Gesamtpaket bei dir ist echt prima“ – Dieter Bohlen schließt sich beim sechsten Recall der Fernsehshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) seinen Jury-Kollegen an. „Aber die Stimme ist echt nicht besonders gut“, fügt er am Strand in Thailand hinzu. Peris Achilleas Grigoriadis vor ihm verzieht nach einem erfreuten Strahlen leicht das Gesicht. Eben hat er das Lied „Sweat“ von Inner Circle gesungen. Am Ende reicht es aber trotzdem für den Einzug in die Live-Shows. Der Pleidelsheimer (Kreis Ludwigsburg) gehört damit zu den letzten zehn Verbliebenen der ursprünglich 40 Kandidaten der Castingshow.

Die Kritik, dass er mit seiner Stimme „keine Herzen“ treffe, wie Jurorin Katja Krasavice sagt, nimmt der 25-Jährige gelassen. „Kritik stärkt mich“, sagt der gelernte Mechaniker, und freut sich über das Lob von Pietro Lombardi, der bei der letzten Recall-Runde sichtlich Spaß hatte, dem Pleidelsheimer zuzuschauen. „Alles was zum Gesamtpaket gehört, versuche ich beizubehalten und zu stärken“, sagt Grigoriadis. Wichtig sei, dass man eine Performance bieten könne. „Ich weiß, dass ich keine weltbewegende Stimme habe, aber im Studio kann später alles gut klingen“, so der Teilnehmer.

Peris Achilleas Grigoriadis größte Bühne

Diesen Samstag starten die Live-Shows: Es wird die größte Bühne sein, auf der Peris Achilleas Grigoriadis je stand. Vor der Teilnahme bei der Castingshow DSDS haben ihn nämlich nur seine Mutter und sein Freund Gigi Birofio singen gehört. „Ich bin schon ziemlich aufgeregt“ gibt er zu. Sein Ziel sei es, sich das nicht anmerken zu lassen, das Publikum sehe einem die Nervosität direkt an. Nach zwei Jahren Pandemie werden es die ersten Live-Shows vor Publikum sein, ganz zur Freude des Pleidelsheimers: „Je mehr Menschen desto besser.“

Im Publikum werden auch seine engsten Freunde und seine Familie sitzen, die seine Entwicklung in den vergangenen Wochen vor dem Fernseher verfolgt haben. „Die sagen, dass ich mich von Auftritt zu Auftritt gesteigert hab.“ Sein Ziel: Gewinnen. Sollte er sich gegen seine neun Mitstreiterinnen und Mitstreiter durchsetzen, will er mit seiner Musik irgendwann Geld verdienen und „die Menschen berühren“, erzählt er weiter. Er selbst sieht sich als Vollblut-Musiker.

Die Zuschauer entscheiden

Der Sender RTL hatte zwischenzeitlich bekannt gegeben, dass dies die letzte Staffel von DSDS sein wird. In den drei Live-Shows, die diesen Samstag, 1. April, starten, werden die Zuschauerinnen und Zuschauer über das Weiterkommen der Kandidaten per SMS und Anruf entscheiden. Ob es dabei auch dieses Jahr wieder einen gemeinsamen Auftritt der Kandidaten geben wird? „Lasst euch überraschen!“