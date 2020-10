1 Michael Wendler scheint "DSDS" auf die leichte Schulter zu nehmen Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Michael Wendler und "Deutschland sucht den Superstar" - ob das gut geht? Nach aktuellem Stand finden Teile der Dreharbeiten ohne den Schlagersänger statt.

Hat es sich Michael Wendler (48, "Egal") mit seinen "Deutschland sucht den Superstar"-Kollegen nun endgültig verscherzt? Nachdem der Künstler bereits zur ersten offiziellen Pressekonferenz am 25. September zu spät gekommen war, gibt es nun offenbar neuen Ärger. Wie der Sender RTL berichtet, soll Wendler gemeinsam mit Laura Müller (19) in die USA geflogen sein. Dabei ist am morgigen Mittwoch (7. Oktober) in Köln ein Drehtag für die neue "DSDS"-Staffel angesetzt.

Offenbar ohne Absprache mit der Produktion sei das Paar vor fünf Tagen in den Flieger gestiegen - und bislang nicht zurückgekommen. Sollte Wendler es doch noch rechtzeitig zum Dreh zurück nach Deutschland schaffen, wird er vermutlich dennoch nicht am Set erscheinen dürfen. Nach seinem Auslandsaufenthalt wartet auf das Paar stattdessen die Quarantäne.

Dieter Bohlen: "Dann machen wir eben zu dritt weiter"

Der "Bild"-Zeitung sagte ein RTL-Sprecher, dass die "DSDS"-Jury am Mittwoch wohl "zu dritt im Einsatz" sein wird: Dieter Bohlen (66), Mike Singer (20) und Maite Kelly (40). Für den 66-jährigen Chefjuroren scheint die abgespeckte Juryformation kein Beinbruch zu sein. "Dann machen wir eben zu dritt weiter", sagte er dem Blatt. "Wir hatten schon richtig tolle Jurys zu dritt. Wichtig ist nur, dass der Kapitän an Bord ist."