Warum ist Pietro Lombardi nicht mehr in der Jury?

Christian Jährig (30) hat das Finale der jüngsten "Deutschland sucht den Superstar"-Staffel gewonnen. Zwar standen der "Superstar 2024" und die Musik am Samstagabend bei RTL (auch via RTL+) im Mittelpunkt, viele Fans hatten aber wohl erwartet, dass Pietro Lombardi (32) auf sein "DSDS"-Aus eingehen würde, über das er schon zuvor gesprochen hatte.

"Jetzt hast du jemanden geholt, der vielleicht mehr Ahnung hat"

Nach einem heftigen Streit zwischen dem Sänger und seiner Verlobten Laura Maria Rypa, der Anfang Oktober gar zu einem Polizeieinsatz geführt hatte, gab es zahlreiche Schlagzeilen um Lombardi. Bald kam die Frage auf, ob er als Juror bei "DSDS" ersetzt werden würde. Schließlich stand fest, dass er tatsächlich in der nächsten Staffel nicht mehr zu sehen sein wird.

"Ja, eigentlich hätte ich genau das Gleiche wie Dieter gesagt, ehrlicherweise", meinte Lombardi im Finale nun neben Dieter Bohlen (70) und seinen Jury-Kolleginnen Beatrice Egli (36) sowie Loredana (29) nach dem zweiten Lied von Finalist Tom Mc Conner. "Hast doch Ahnung", entgegnete Bohlen. Lombardi stichelte daraufhin: "Aber jetzt hast du jemanden geholt, der vielleicht mehr Ahnung hat als ich."

Das blieb auch von Moderatorin Laura Wontorra (35) nicht unkommentiert. Sie meinte, dass man aber lange auf den "ersten kleinen Seitenhieb" Lombardis warten musste. "Nein, alles gut. Alles gut. Ach, Leben geht weiter", meinte jener. Bohlen ließ das aber nicht auf sich sitzen: "Ich habe hier niemanden geholt, was erzählst du für einen Scheiß?"

"Alle Fragen mich, Pietro was ist mit 'DSDS'?"

In den Medien und unter Fans kursierten zuletzt Gerüchte, dass der Rapper Bushido (46) Lombardi in der nächsten Staffel als Jury-Mitglied ersetzen könnte. Auf Instagram bestätigte der Sänger zumindest, dass er im Finale ein letztes Mal dabei sein werde.

"Ihr könnt euch vorstellen, mein Postfach ist voll. Alle Fragen mich, Pietro was ist mit 'DSDS'? Es wird so viel geschrieben. Bushido, Pietro, Bushido, Pietro...", hatte Lombardi vor der Show in einem Video über sein Aus gesagt. "'DSDS' war für mich Familie. 'DSDS' war ehrlicherweise nie nur ein Job. Ich habe es mit Herzblut gemacht, ich war immer loyal", sagte er. "Was mich ein bisschen enttäuscht, das ist die Art und Weise, wie man in dem Moment mit mir umgegangen ist. Das hätte ich mir anders gewünscht. Aber auch das nehme ich meiner Familie niemals übel."

Ausgerechnet Bushido hatte als Stargast dann am Samstag schon zu Beginn des Finales einen Auftritt. Im Gespräch mit Moderatorin Wontorra erwartete der Rapper "ein sehr, sehr knappes Rennen" der Finalisten. Da hatte er sich allerdings getäuscht. Der Sender hat die Ergebnisse der Votings veröffentlicht - und mit deutlichem Abstand konnte Jährig sich den Titel holen. Für ihn stimmten 75,61 Prozent der Zuschauerinnen und Zuschauer. Philip Matas brachte es demnach mit 9,92 Prozent auf Rang zwei, Nissim Mizrahi mit 8,38 Prozent auf Platz drei und Mc Conner mit 6,09 Prozent auf die Vier.