Seit Mitte Januar flimmert die letzte Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ wieder über die Bildschirme. Nachdem die Castings nun vorbei sind, geht es mit dem Recall weiter. Wir haben die Infos zusammengefasst.

Drehort vom Recall in zwei verschiedenen Ländern

Nach einer Recallrunde an einem Flughafen geht es für 40 Kandidaten nach Mallorca zum Badeort Colònia de Sant Jordi. Anschließend geht es dann mit weniger Kandidaten noch nach Thailand. Der Recall wird in insgesamt 6 Folgen ausgestrahlt. Die erste Folge können Sie am 22.02.2023 auf RTL anschauen. Alle bisherigen Sendetermine finden Sie hier: DSDS-Sendetermine 2023 im Überblick

Teilnehmer mit der goldenen CD müssen nicht zur ersten Recallrunde

Wer im Casting eine goldene CD bekommen hat, muss an der Auswahlrunde am Flughafen nicht teilnehmen und darf direkt nach Mallorca fliegen:

Andrea Renzullo, 26 Jahre alt, aus Hamm

Kiyan Sepehr Yousefbeik, 25 Jahre alt, aus Hannover

Riccardo Colo, 22 Jahre alt, aus Wuppertal

Tilly Horn, 26 Jahre alt, aus Monheim am Rhein

Diese 40 Kandidaten sind im Recall auf Mallorca dabei

Neben den Kandidaten, die die goldene CD erhalten haben, haben auch die folgenden Kandidaten die Chance auf die nächste Runde:

Adriano Pecora, 21 Jahre alt, aus Neuwied

Aileen Sager, 22 Jahre alt, aus Birkenfeld

Bobby Jovanovic, 26 Jahre alt, aus Nürnberg

Clara Stampfl, 21 Jahre alt, aus Frankfurt

David Leischik, 27 Jahre alt, aus Köln

Dilara Sabahat, 17 Jahre alt, aus Neumünster

Fatih Yüksel, 28 Jahre alt, aus Düsseldorf

Felix Gleixner, 26 Jahre alt, aus Amberg

Isa Berisha, 22 Jahre alt, aus Salzgitter

Jaden Fischer, 17 Jahre alt, aus Bocholt

Jana Milena Eßer, 23 Jahre alt, aus Eberau (Österreich)

Jill Lange, 22 Jahre alt, aus Römerstein

Julian Hildebrandt, 27 Jahre alt, aus Xanten

JulienneSelin Faber, 16 Jahre alt, aus Bexbach

Lawa Baban, 25 Jahre alt, aus Gießen

Lea Bill, 19 Jahre alt, aus Grevenbroich

Lorent Berisha, 19 Jahre alt, aus Dierikon (Schweiz)

Lukas Becker, 22 Jahre alt, aus Bonn

Marleen Schäfer, 19 Jahre alt, aus Karlsruhe

Melino Winterstein, 23 Jahre alt, aus Ingenheim

Monika Gajek, 21 Jahre alt, aus Salzgitter

Natalie Nock, 29 Jahre alt, aus BadenBaden

Nico Grund, 29 Jahre als, aus Köln

„Big N“ Nikolaos Simediriadis, 23 Jahre alt, aus Werther

Olga Levit, 29 Jahre alt, aus Berlin

Olivia Reichert, 21 Jahre alt, aus München

Peris Grigoriadis, 25 Jahre alt, aus Pleidelsheim

Rose Ndumba, 23 Jahre alt, aus Essen

Sascha Wilhelm, 29 Jahre alt, aus Aach

Sem Eisinger, 29 Jahre alt, aus Frankfurt

Sidan Yilmaz, 22 Jahre alt, aus Altenholz

Svenja Plaumann, 22 Jahre alt, aus Duisburg

Taro Sperlich, 22 Jahre alt, aus Gardelegen

Tatjana Ivanovic, 19 Jahre alt, aus Pfäffikon (Schweiz)

Vivien Ververgaert, 28 Jahre alt, aus Weeze

Zeno Rubens Barbieri Reuter, 22 Jahre alt, aus München

Die Jury, bestehend aus Sängerin Leony, Sänger Pietro Lombardi, Sängerin und Rapperin Katja Krasavice und Pop-Titan Dieter Bohlen, entscheidet dann, welche Kandidaten im Recall in Thailand mit dabei sein dürfen.

Tickets für die Liveshows bei DSDS

Die Tickets für die 1. und 2. Liveshow sind bereits ausverkauft. Allerdings weist die UFA daraufhin, dass kurzfristig immer wieder Karten verfügbar sein können. Tickets für die 3. Liveshow stehen noch nicht zur Verfügung. Mehr Infos finden Sie auf der Seite ufa.de/deutschland-sucht-den-superstar.