Da herrschte noch Frieden zwischen dem Küchenchef und den Betreibern (von links): Matthias Grohe, Markus Hespeler und Lorenz Grohe.

Stuttgart - Die Vorkommnisse im Dschungel-Restaurant Malo beim Rathaus, über die unsere Zeitung berichtet hat, sind zum Stadtgespräch geworden. Sie werden wohl ein Fall für das Arbeitsgericht. Der gekündigte Koch Markus Hespeler will sich gegen seinen Rauswurf vom vergangenen Freitag wehren und ist guter Dinge, rasch etwas Neues zu finden. „Die Jobangebote häufen sich“, erklärte der Familienvater am Dienstag unserer Zeitung. Auch wenn das Lokal erst im Oktober eröffnet hat, habe er sich nicht mehr in der Probezeit befunden, in der fristlose Kündigungen möglich seien, sagte Hespeler. Denn er sei schon viel früher angestellt gewesen, um das neue Konzept zu entwickeln – für ein Lokal, das mit Grünwuchs an Wänden und Decken im Neubau auf dem Gelände der früheren Rathausgarage einzigartig ist. Da er die Probezeit hinter sich habe, müsse der Arbeitgeber erst eine Abmahnung aussprechen, bevor er einen Mitarbeiter kündigen könne, sagte der Koch.