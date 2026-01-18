Dschungelcamperin: Mirja du Mont erhält Glücksbringer von ihren Kinder

Mirja du Mont hat für ihr Dschungelcamp-Abenteuer besondere Glücksbringer von ihren Kindern erhalten. Auch Eva Benetatou musste sich vor der Reise von ihrem Sohn in Deutschland verabschieden. Stephen Dürr bringt seine Familie hingegen nach Australien mit.
Schauspielerin Mirja du Mont (49) ist bereits in Australien gelandet und wird kommende Woche ins Dschungelcamp einziehen. Bei ihrer Ankunft hat sie im Interview mit RTL verraten, welche Geschenke ihre beiden Kinder ihr mitgegeben haben. Ihre Tochter habe ihr eine Kette mit einem "Mom"-Anhänger geschenkt. "Sie hat gesagt, die kann man auch drehen, dann steht da 'WOW', das passt zu dir", erklärt die 49-Jährige. Ihr Sohn habe ihr eine gestrickte Kartoffel mit einer Liebesbotschaft überreicht, "weil ich als Norddeutsche so gerne Kartoffeln esse".