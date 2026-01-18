Dschungelcamperin: Mirja du Mont erhält Glücksbringer von ihren Kinder

Mirja du Mont hat für ihr Dschungelcamp-Abenteuer besondere Glücksbringer von ihren Kindern erhalten. Auch Eva Benetatou musste sich vor der Reise von ihrem Sohn in Deutschland verabschieden. Stephen Dürr bringt seine Familie hingegen nach Australien mit.

Schauspielerin Mirja du Mont (49) ist bereits in Australien gelandet und wird kommende Woche ins Dschungelcamp einziehen. Bei ihrer Ankunft hat sie im Interview mit RTL verraten, welche Geschenke ihre beiden Kinder ihr mitgegeben haben. Ihre Tochter habe ihr eine Kette mit einem "Mom"-Anhänger geschenkt. "Sie hat gesagt, die kann man auch drehen, dann steht da 'WOW', das passt zu dir", erklärt die 49-Jährige. Ihr Sohn habe ihr eine gestrickte Kartoffel mit einer Liebesbotschaft überreicht, "weil ich als Norddeutsche so gerne Kartoffeln esse".

Bereits vor dem Abflug hatte Mirja du Mont verraten, was ihre Kinder von ihrer Teilnahme halten: "Meine Tochter hat gesagt, sie würde sofort mit in den Dschungel gehen", offenbarte sie im Interview mit RTL. Angst um ihre Mutter hätten die 24-Jährige und ihr 19-jähriger Bruder dabei nicht, da sie sie als eine Frau kennen, die sich zu wehren weiß. Zudem vertrauen sie auf die Erfahrung ihrer Mutter, die bereits einige Projekte unter extremen Bedingungen wie die Sendung "Auf der Flucht" überstanden hat.

Reality-TV-Kandidatin Eva Benetatou (33), die mit Claudia Obert (64) anreiste, musste sich ebenfalls noch in Deutschland von ihrem Sohn George (4) verabschieden. "Es ist jetzt der Fokus auf dem Dschungel", sagte sie nach der Ankunft in Down Under dem Sender. "Ich habe bewusst mein Kind nicht mitgenommen, weil ich ihm hier die Situation in dem Hotel, mit den Kameras, Begleitpersonen und all dem Ganzen gar nicht antun will. Was soll er hier, wenn er dann hier ist und fragt: Wo ist denn die Mama?" Sie hoffe, dass das Dschungelcamp für genug Ablenkung sorgen wird, "damit ich keine Sekunde im Hotel hab und ich ihn nicht so doll vermissen kann".

Diese Familienmitglieder sind dabei

Schauspieler Stephen Dürr (51) bringt seine Zwillingstöchter und seine Ehefrau mit nach Australien. Samira Yavuz (32) reiste mit Mutter, Cousine und den zwei Kindern, die offizielle Begleitperson ist jedoch Managerin Filiz Rose. Auch Mirja du Mont und Simone Ballack (49) setzen auf Manager oder Managerin.

Gil Ofarim (43) wird von seinem Cousin Tzviki unterstützt, Ariel (27) von ihrer Tante Özelm und Umut Tekin (28) setzt auf Bruder Ercan. Hardy Krüger (57) wird von seiner Frau Alice begleitet, Patrick Romer (30) hat Freundin Annelie Henze an seiner Seite. Nicole Belstler-Boettcher (62) hat ihre Freundin Gloria Viagra (59) dabei, Hubert Fella (58) Freund Patrick Kroner.

Die neue Staffel läuft ab dem 23. Januar täglich um 20:15 Uhr bei RTL und ist parallel im Livestream sowie jederzeit auf RTL+ abrufbar. Das Finale der neuen Dschungelcamp-Staffel ist für den 8. Februar angesetzt.