Dschungelcamp: Das sind die zwei Lager

Die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hat mit einer großen Änderung begonnen. Wie der Sender RTL schon vorab bekannt gab, ziehen die zwölf Dschungelstars nicht wie gewohnt gemeinsam in ein Lager ein - stattdessen werden sie auf zwei verschiedene Camps aufgeteilt. Neben dem bekannten Hauptcamp gibt es in diesem Jahr auch das Lager "Snake Rock".