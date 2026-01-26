Dschungelcamp: Das sind die zwei Lager

Die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hat eine echte Überraschung auf Lager: Die zwölf Promis ziehen nicht gemeinsam ein, sondern werden auf zwei verschiedene Camps aufgeteilt. Die erste Dschungelprüfung wird zum direkten Duell.

Die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hat mit einer großen Änderung begonnen. Wie der Sender RTL schon vorab bekannt gab, ziehen die zwölf Dschungelstars nicht wie gewohnt gemeinsam in ein Lager ein - stattdessen werden sie auf zwei verschiedene Camps aufgeteilt. Neben dem bekannten Hauptcamp gibt es in diesem Jahr auch das Lager "Snake Rock".

Die Aufteilung sorgte schon zum Auftakt für zusätzliche Spannung und klare Fronten im australischen Busch. Denn gleich in der ersten Dschungelprüfung trat das Team aus "Snake Rock" gegen die Stars aus dem anderen Camp an. Die etwas fiese Idee dabei: Wer dabei die meisten Sterne erspielt, wird mit Essen belohnt. Das unterlegene Team muss sich hingegen mit Reis und Bohnen begnügen.

Diese Stars ziehen in welches Camp

Das "Snake Rock"-Team setzt sich aus Samira Yavuz (32), Simone Ballack (49), Stephen Dürr (51), Hubert Fella (58) und Nicole Belstler-Boettcher (62) zusammen. Im Hauptcamp wohnen Ariel (28), Umut Tekin (28), Patrick Romer (30), Eva Benetatou (33), Gil Ofarim (43), Mirja du Mont (50) und Hardy Krüger Jr. (57).

Doch ganz neu ist eine solche Teilung nicht: Dschungelcamp-Fans mit gutem Gedächtnis werden sich erinnern, dass vor genau zehn Jahren die Promis erstmals in zwei Camps aufgeteilt wurden. Auch 2016 gab es in der ersten Folge direkt ein Duell der verschiedenen Gruppen, 2017 startete die Staffel ebenfalls mit zwei getrennten Lagern.

"Snake Rock" bietet deutlich weniger Komfort

Indes unterscheiden sich die beiden Lager erheblich voneinander. Demnach ist "Snake Rock" kleiner, enger und bietet weniger Komfort als das Hauptcamp. Im angrenzenden Bach fließe nur wenig Wasser - das bedeutet weniger Waschmöglichkeiten, mehr Gestank und schnellerer Stress unter den Bewohnern. Das Hauptcamp sei hingegen etwas größer und besser versorgt.

Zudem gibt es neue Outfits für die Camper. Statt im einheitlichen Khaki-Look treten die Teams in unterschiedlicher Kleidung an, damit die Zuschauer die Gruppen besser unterscheiden können. Der Hintergrund der Neuerung: In den vergangenen Jahren sei der Ton im Camp immer weicher geworden, die Konflikte vorhersehbarer. Mit der Teilung wolle der Sender wieder mehr Dynamik ins Format bringen, mutmaßt zumindest die "Bild". Die Trennung soll allerdings nicht dauerhaft sein - irgendwann werden die Teams wieder in einem gemeinsamen Lager vereint und im klassischen Modus weiterspielen.

Das Dschungelcamp läuft ab dem 23. Januar täglich um 20:15 Uhr bei RTL. Die Folgen sind parallel im Livestream auf RTL+ verfügbar und können dort auch nachträglich gestreamt werden.