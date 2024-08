Dschungelcamp: Winfried Glatzeder erlebte erstes Mal in Besenkammer

1 Winfried Glatzeder wurde in Folge sieben von "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" schonungslos ehrlich. Foto: RTL

Im Dschungelcamp überraschen einige der Kandidatinnen und Kandidaten mit intimen, äußerst privaten Geständnissen. Jetzt enthüllt Camp-Senior Winfried Glatzeder pikante Details zu seinem ersten Mal.











Der ehemalige Schauspiel-Star Winfried Glatzeder (79) hat im Dschungelcamp bereits für einige amüsante Anekdoten gesorgt. Erst vor wenigen Tagen hatte der 79-Jährige gestanden, dass er am Anfang seiner Ehe seine Frau gerne mit einer Kollegin betrogen hätte. Nun spricht der "Die Legende von Paul und Paula"-Star ein weiteres, schlüpfriges Thema an. Glatzeder enthüllt nämlich in der siebten Folge von "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" (am 21. August ab circa 20:15 Uhr bei RTL+ im Stream) intime Details zu seinem ersten Mal.