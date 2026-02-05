Dschungelcamp 2026: Wer ist raus an Tag 13?

Im „Dschungelcamp“ von RTL fliegen jetzt nach und nach Kandidaten raus. Hier erfahrt ihr, wer am dreizehnten Tag ausgeschieden ist und wer jetzt noch um die Dschungelkrone kämpft.

Die Tage im australischen Busch sind langsam aber sicher gezählt: Im „Dschungelcamp“ von RTL kämpfen die verbleibenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer um die Dschungelkrone und 100.000 Euro Preisgeld. Da nur eine oder einer „Dschungelkönigin“ bzw. „Dschungelkönig“ werden kann, scheidet mittlerweile täglich ein Promi aus.

Wer ist raus? Wer ist noch dabei? Das erfahrt ihr im aktuellen Teilnehmenden-Überblick zu „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

„Dschungelcamp“ 2026: Wer ist raus?

Während die Zuschauerinnen und Zuschauer in der ersten Woche im Voting über die Nominierten für die Dschungelprüfungen abstimmten, geht es in der zweiten Woche darum, wer das Camp verlassen muss. Es kommt aber auch immer wieder vor, dass ein Promi frühzeitig selbst das Handtuch wirft.

Wer ausgeschieden ist, seht ihr hier:

Tag 13: Eva Benetatou

Tag 12: Stephen Dürr

Tag 11: –

Tag 10: Mirja du Mont

Tag 9: Umut Tekin

Tag 8: Nicole Belstler-Boettcher

Tag 7: –

Tag 6: –

Tag 5: –

Tag 4: –

Tag 3: –

Tag 2: –

Tag 1: –

Die Regel beim Voting ist einfach: Wer die wenigsten Stimmen erhält, muss gehen. Die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen kommen am Ende jeder Folge ins Camp, wo sie das Ergebnis verkünden.

Nachdem am zwölften Tag Stephan Dürr gehen musste, stand jetzt der nächste Exit an.

Eva Benetatou erhielt die wenigsten Anrufe der Zuschauenden, weshalb der Schauspieler die Show an Tag 13 verlassen musste.

„Dschungelcamp“ 2026: Wer ist dabei?

Zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind nach Australien geflogen, um am Ende mit 100.000 Euro aus dem Dschungel zu kommen. Im Camp müssen sie Sympathien sammeln und in den Prüfungen alles geben. Doch wer darf in Staffel 19 weiterhin vom Titel „Dschungelkönigin“ bzw. „Dschungelkönig“ träumen?

Wer noch dabei ist, seht ihr hier: