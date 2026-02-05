Dschungelcamp 2026: Wer ist raus an Tag 13?

Im „Dschungelcamp“ von RTL fliegen jetzt nach und nach Kandidaten raus. Hier erfahrt ihr, wer am dreizehnten Tag ausgeschieden ist und wer jetzt noch um die Dschungelkrone kämpft.
Die Tage im australischen Busch sind langsam aber sicher gezählt: Im „Dschungelcamp“ von RTL kämpfen die verbleibenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer um die Dschungelkrone und 100.000 Euro Preisgeld. Da nur eine oder einer „Dschungelkönigin“ bzw. „Dschungelkönig“ werden kann, scheidet mittlerweile täglich ein Promi aus.