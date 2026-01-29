Dschungelcamp hat erneut weniger Quote als deutsches Handballspiel

Die Handball-EM lockte am Mittwoch erneut die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirm. Auch bei den Jüngeren musste sich das Dschungelcamp geschlagen geben.
Am Mittwoch kamen Handballfans wieder auf ihre Kosten. Die Deutschen haben sich mit einem 38:34 im dänischen Herning gegen Frankreich behauptet und sich damit den Einzug ins Halbfinale bei der Europameisterschaft gesichert. Auch bei den Quoten ging der Tagessieg eindeutig an das Team von Bundestrainer Alfred Gislason (66). Beim Gesamtpublikum schalteten laut Daten der AGF Videoforschung ab 18.00 Uhr im ZDF insgesamt etwas mehr als 7 Millionen Menschen ein, ein Marktanteil von 34,3 Prozent - offenbar also interessanter als das RTL-Dschungelcamp.