Dschungelcamp hat erneut weniger Quote als deutsches Handballspiel

Die Handball-EM lockte am Mittwoch erneut die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirm. Auch bei den Jüngeren musste sich das Dschungelcamp geschlagen geben.

Am Mittwoch kamen Handballfans wieder auf ihre Kosten. Die Deutschen haben sich mit einem 38:34 im dänischen Herning gegen Frankreich behauptet und sich damit den Einzug ins Halbfinale bei der Europameisterschaft gesichert. Auch bei den Quoten ging der Tagessieg eindeutig an das Team von Bundestrainer Alfred Gislason (66). Beim Gesamtpublikum schalteten laut Daten der AGF Videoforschung ab 18.00 Uhr im ZDF insgesamt etwas mehr als 7 Millionen Menschen ein, ein Marktanteil von 34,3 Prozent - offenbar also interessanter als das RTL-Dschungelcamp.

Das unter Reality-Fans beliebte Dschungelcamp musste sich somit deutlich geschlagen geben. Ab 20:15 Uhr verfolgten bei RTL nicht ganz 4,2 Millionen mit einem Marktanteil von 18,3 Prozent die neueste Folge der aktuellen Staffel. Das reichte nur für den sechsten Platz im Tages-Ranking. Besser schnitten auch die Handball-Vorberichterstattung (rund 4,6 Millionen), die "Tagesschau" im Ersten (gut 5,2 Millionen), der an Handball anschließende ZDF-Krimi "Die Toten von Salzburg: Die Letzte Reise" (etwa 5,9 Millionen) und "heute" in der Halbzeitpause (etwa 6,3 Millionen) ab.

Dschungelcamp punktet beim jüngeren Publikum

In der wichtigen jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte sich "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zwar auch nicht an die Spitze setzen, schnitt im Vergleich jedoch besser ab. Die Handball-EM fuhr auch hier mit einem Marktanteil von 42,1 Prozent und einer Sehbeteiligung von gerundet 1,56 Millionen Zuschauenden den Sieg ein. Dahinter landete der Dschungel auf der Zwei mit 1,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 33,6 Prozent.

Das sind die Handball-EM-Teilnehmer vom TVB Stuttgart

Antonio Serradilla (Spanien)

Simone Mengon (Italien)

Jakob Nigg (Österreich)

Kaspar Lien (Norwegen)

Jorick Pol (Niederlande)

Miljan Vujovic (Slowenien)

Lenny Rubin (Schweiz)

Samuel Röthlisberger (Schweiz).

Auch heute-Sendung und Tagesschau hinter Handball-EM

Auf den weiteren Plätzen landeten in dieser Reihenfolge "heute", die Vorberichterstattung zum Handballspiel und die "Tagesschau". Erst auf Platz neun war bei den Jüngeren die "Die Toten von Salzburg"-Ausgabe zu finden, mit einem Anteil von nur noch 8,2 Prozent und nicht ganz 0,4 Millionen Menschen.