1 Geschafft! Prince Damien ist Dschungelkönig 2020 Foto: TVNOW / Stefan Menne

In der Politik spricht man von einem Erdrutschsieg: Prince Damien ließ seinen Kontrahenten auf seinen Weg zum Dschungelkönig keine Chance. Vor allem im Finale überzeugte er die Zuschauer mit riesigem Abstand am meisten.

Das war mehr als deutlich: Bei der finalen Entscheidung um den diesjährigen Dschungelkönig entschieden sich überragende 80,62 Prozent aller Voting-Teilnehmer der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" für den Sieger Prince Damien (29, "Glücksmomente"). Der Zweitplatzierte Sven Ottke (52) musste sich also mit nur rund 19 Prozent der Stimmen deutlich geschlagen geben. Der Sender gab nun die genauen Ergebnisse der Zuschauer-Abstimmungen bekannt.

Auch im Dreikampf zuvor, noch mit Danni Büchner (41) als spätere Drittplatzierte, lag der ehemalige "DSDS"-Gewinner bereits mit rund 71 Prozent vor dem Boxer (17 Prozent) und der TV-Auswanderin (12 Prozent). Der Sieg von Damien zeichnete sich außerdem bereits seit einigen Tagen ab: In den Tagen vor dem Finale lag er in der Zuschauergunst fast immer vorne.

Anfänglich wechselten sich noch Büchner, Markus Reinecke (51) und Elena Miras (28) auf der Spitzenposition ab, gegen Ende der Show war die Inthronisation des neuen Dschungelkönigs eigentlich dann nur noch Formsache. Nur einmal noch, an Tag 13, wurde die Phalanx von Prinz Damien von Sven Ottke durchbrochen, als der ihn einmalig auf den zweiten Platz in der Zuschauergunst verwies.

In der ersten Woche wurden die Dschungelcamper noch von den Zuschauern in die jeweiligen Ekel-Prüfungen geschickt, und entschieden sich dabei für Danni Büchner als ihr Lieblingsopfer. An den Tagen eins bis sieben musste Danni jeweils antreten und bekam dabei immerhin fünf Mal Unterstützung von Elena Miras. Die beiden waren es auch, die sämtliche erste und zweite Plätze unter sich ausmachten. Die meisten Stimmen vereinte dabei die Witwe von Jens Büchner (1969-2018) an Tag sechs auf sich, als sie 46,41 Prozent leiden sehen wollten.