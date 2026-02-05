Dschungelcamp: Tränen am Lagerfeuer und ein versöhnlicher Abschied

Am 13. Dschungelcamp-Tag beschäftigten sich die Camper mit den Nachwirkungen von Gil Ofarims Unfall. Simone Ballack sprach am Lagerfeuer über die schwierige Zeit nach dem Tod von Sohn Emilio und am Ende musste wieder ein Star das Camp verlassen.
Am Mittwochabend stand bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL, auch auf RTL+) der nächste Exit an. Zuvor wurde Gil Ofarims (43) Sturz im Camp aufgearbeitet und Simone Ballack (49) berichtete emotional über den tödlichen Unfall von Sohn Emilio.