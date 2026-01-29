Dschungelcamp Tag 6: Ariel treibt die Mitcamper zur Weißglut

Zwischen Reality-Star Ariel und den übrigen Campern fliegen auch in Folge sechs von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" die Fetzen. Häufigste Zielscheibe wie gewohnt: Gil Ofarim.
"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" steuert auf die Wochenmarke zu. Am Mittwochabend flimmerte die sechste Folge über die Bildschirme von RTL (auch bei RTL+). Und die Abläufe im Dschungelcamp haben sich nach der ersten Handvoll Tage langsam, aber sicher eingespielt: Ariel (22) provoziert und stichelt, besonders gegen Skandalsänger Gil Ofarim (43).