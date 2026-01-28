Dschungelcamp Tag 5: Tränen, Lästereien und ein Comeback

Der fünfte Tag im Dschungelcamp wurde zum emotionalen Pulverfass: Nach einem heftigen Streit mit Eva wurde Ariel zum Mittelpunkt einer Lästerrunde. Doch die Schweizerin schlug zurück - und holte erstmals Sterne.
Tag fünf von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL, auch bei RTL+ abrufbar) und die Nerven lagen blank. Nachdem sich Ariel (22) geweigert hatte, die Prüfung zusammen mit Eva Benetatou (33) und Gil Ofarim (43) anzutreten, und weiter über ihre Mitspielerin lästerte, brach es aus Eva vor versammelter Runde heraus: "Ich möchte nicht mehr von dir beleidigt werden. Verstehst du das? Mein Sohn hat mehr Anstand als du!"