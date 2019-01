18 Bastian Yotta ist auf 180. Foto: TVNOW

Tag 14 im Dschungel endet für Sandra und Felix in der Promi-Waschstraße. Bastian packt das Kriegsbeil wieder aus und am Ende der Folge kommt es zu einer Premiere. Probleme mit einem Server sorgen für verdutzte Gesichter.

Stuttgart - Die Dschungelkrone rückt langsam in Reichweite. Da legen sich natürlich auch die verbliebenen Kandidaten mehr oder weniger erfolgreich ins Zeug. Demnach ist auch am 14. Tag wieder einiges los im Dschungel: Sandra und Felix kämpften sich in einer Waschstraße durch Tierinnereien und Schleim, bei Bastian und Chris flogen erneut die Fetzen, reichlich schöne Überraschungen erwarteten die Stars bei einer Schatzsuche und am Ende musste keiner das Camp verlassen. Grund dafür waren Probleme mit einem Server – die Stimmen konnten nicht rechtzeitig ausgezählt werden. Das gab es noch nie in der Geschichte des Dschungelcamps.

Auf dem Weg zur Dschungelprüfung hielt eine weiße Cabrio-Stretch-Limo für Sandra und Felix vor der Dschungel-Waschstraße. „Nun ja, unsere ‚Stresslimousine‘ hat wie so mancher Star, den wir bereits im Camp hatten, die besten Jahre hinter sich“, so Sonja Zietlow. Sandra und Felix stiegen in den mit Tierinnereien gespickten Wagen ein – sofort regneten tonnenweise lebendige Würmer, Kakerlaken-Massen und Ameisen-Nester auf sie herab. Als schließlich auch noch Schaum dazukam, war für die beiden keine Sicht auf die heiß begehrten Sterne, doch vier konnten sie gerade noch ergattern. Felix musste laut rülpsen: „Sorry, ich habe so viel Schaum geschluckt!“

Der Yotta faucht am Telefon

Das Kriegsbeil zwischen Bastian und Chris wurde zwar begraben, doch anscheinend nicht tief genug. Bastian schoss im Dschungeltelefon scharf gegen Chris: „In L.A. lässt sich nichts verstecken. Ich habe zu Chris gesagt: Currywurst-Millionär? Hier in Amerika habe ich ja überhaupt nichts davon mitbekommen?“ Darauf er: „Ich hatte so Food Trucks, aber das hat dann nicht funktioniert. Jetzt mache ich was anderes.“ Und Bastian weiter über den Currywurstmann: „Was mich stört: Der fährt mit einen Behindertenausweis rum und parkt immer auf Behindertenparkplätzen. Das finde ich scheiße, und ich habe es ihm auch damals gesagt. Aber er fand das ganz witzig.“ Auch zwischen Doreen und Chris kam es in den frühen Morgenstunden am Lagerfeuer zu Zickereien, als der noch mehr Holz nachlegen wollte. Doreen reagierte genervt: „Fick dich doch. Ich will hier raus. Terror!“ Zurück in der Schlafstätte behauptete sie jedoch gegenüber Sandra, es sei nichts passiert. Das sahen Chris und Peter allerdings anders: Sie halten die Schauspielerin für impulsiv und verbissen – sich selbst finden sie hingegen immer nett.

Schatzsuche „Von Tür zur Tür“

An Tag 14 durften alle Stars gemeinsam zur Schatzsuche „Von Tür zur Tür“ aufbrechen. In Zweierteams mussten sich die Kandidaten zwischen zwei Türen entscheiden. Peter und Chris wurden von einer kühlen Cola und einem Eiskaffee überrascht, den sie auf der Stelle genossen. Noch größer war die Freude allerdings bei Felix und Sandra: Hinter ihrer Türe versteckten sich ihre Dschungel-Begleitpersonen. Sandra schloss ihre Freundin Indira Weis (Dschungelcamp-Teilnehmerin 2011) in die Arme und Felix umarmte seinen Bruder Timo – Tränen flossen reichlich. Im Vergleich fiel Evelyns und Bastians Schatz ab: nur frische Wäsche und Pizza. Darauf erst einmal ein Tischgebet in Yotta-Manier.