Der 13. Tag im australischen Dschungel bringt den Campern kein Glück. Immer noch ohne ihre Luxusartikel liegen die Nerven blank. Auch die Dschungelprüfung geht in die Hose. Nur bei Bastian Yotta und Chris Töpperwien herrscht Friede, Freude, Eierkuchen.

Stuttgart - Die 13. Folge der 13. Staffel hat den übrigen Campern im australischen Dschungel kein Glück gebracht. Doreen Dietel musste das Camp verlassen, die Dschungelprüfung lief schlechter als erhofft und ein weiterer Regelbruch trübte die Stimmung. Nur bei Bastian Yotta und Chris Töpperwien scheinen sich die Wogen geglättet zu haben.

Zur Dschungelprüfung mussten Evelyn und Bastian antreten. Dass sie sich nach der Nacht-Schatzsuche nicht mehr ganz grün waren, merkte man bei „Kriech der Sterne“ deutlich. Und auch das Ergebnis fiel dementsprechend aus. In zehn Minuten konnten sie sieben Sterne erkämpfen. Dabei wurde Bastian in eine Kammer, die sich am Ende eines Tunnels befand, eingesperrt und musste ausharren, bis Evelyn ihn befreit.

Die ehemalige Bachelor-Kandidatin musste zunächst Schlüssel suchen. Erst danach konnten sich beide auf die Suche nach den Sternen machen. Auf dem Weg trafen sie viele australische Tiere und mussten durch Wasserbecken tauchen. Dort bekam Bastian Panik und fand den Ausgang nicht mehr. Die mussten mit null Sternen zurück ins Camp.

Wie zwei alte Freunde: Chris und Bastian

Dass wir das noch erleben dürfen: Bastian und Chris plauderten wie alte Freunde ganz entspannt am Lagerfeuer. Doch die beiden Strategen blieben sich treu und checkten ihre Mitcamper in Bezug auf deren Siegeschancen durch. „Ich sehe Peter als starken Favorit“, sagte Bastian. Chris sieht das anders: „Vielleicht sind wir im Finale mit Evelyn und Felix, oder? Das ist ein unberechenbares Format: Evelyn kann morgen auch dran sein. Keiner weiß es. Am Ende wird es die Sandra.“

Dann wurde es sogar noch richtig privat: Chris erzählte, dass er sich vorstellen könnte, wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Er wolle auch Vater werden. Aber eine öffentliche Beziehung käme für ihn nicht mehr in Frage. Dann verriet Bastian noch seine Idee, die er vor dem Dschungelcamp hatte: „Unter zehn Sekunden hier wieder raus. Beste Rendite pro Sekunde, die es jemals gegeben hat. 50 Prozent Gage in zehn Sekunden. Aber wenn du das bringst, brauchst du wahrscheinlich nie wieder mit RTL reden.“

Evelyn brach erneut die Regeln

Die Sehnsucht nach den Luxusartikeln war nach einem Tag scheinbar schon so groß, dass jeder jetzt genauestens darauf achtete, dass es keine Regelverstöße mehr gibt. Jeder? Nein! Sehr zum Ärgernis der anderen war Evelyn da nicht so genau. Anders als Doreen, die zeitgleich im Dschungeltelefon war, ist Evelyn danach alleine aufs Klo gegangen. „Wenn sie das nicht aufhört, bekommen wir unser Zeug nie wieder. Ich weiß nicht, was so schwer daran ist, das zu verstehen. Ich habe es ihr schon drei Mal gesagt“, regte sich Sandra auf. Evelyn kam alleine den Weg herunter. Doreen nahm sich die Blondine sofort zur Brust. „Was hast du für einen Fehler gemacht?“, fragte sie in scharfem Ton. Evelyn wusste sofort, worum es ging. Die Stimmung wurde immer hitziger. Da ist das letzte Wort zwischen den Damen wohl noch nicht gesprochen.