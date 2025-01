Dschungelcamp-Star: Yeliz Koc nimmt halbe Familie nach Australien mit

Der Countdown zum Dschungelcamp läuft. Ab 24. Januar zeigt RTL die neue Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" täglich zur Primetime. Mit dabei ist auch Yeliz Koc (31), die mit einer ganzen Bagage nach Australien fliegen wird. In einer Instagram-Fragerunde hat sie verraten, wen sie alles mitnimmt, warum Partner Jannik Kontalis (28) nicht zu den Auserwählten gehört und wovor sie am meisten Angst hat.

Ihre Schwester ist die offizielle Begleitperson

Demnach wird sie sich am 19. Januar mit ihrer Tochter Snow (3) und ihrer Mutter in den Flieger nach Down Under setzen. Wie schon bei früheren Formaten will Koc auch im Dschungelcamp ihre Kleine möglichst nah wissen, um sie nach den Dreharbeiten so schnell wie möglich wieder in ihre Arme schließen zu können. Doch bei den beiden Begleiterinnen bleibt es nicht. Wie sie ihren Followern gestand, werden schon ein paar Tage früher auch noch ihre Schwester Filiz (38), deren Mann und Kinder gen Süden starten. Die 38-Jährige wird vor Ort dann auch die Interviews übernehmen.

Da RTL nur eine Begleitperson bezahle, sei sie "happy, dass alle mitkommen", so Yeliz Koc. Sie sei sehr dankbar dafür, dass ihre Familie die "Kosten und Strapazen" auf sich nehme, "damit Snow in meiner Nähe ist".

In Australien muss die 31-Jährige, die 2018 durch die Kuppelshow "Der Bachelor" bekannt wurde, allerdings auf ihren Freund Jannik Kontalis verzichten. Erst am 5. Januar hatten die beiden im RTL-Interview ihr Liebes-Comeback nach eineinhalbjähriger Trennung offiziell bestätigt. Die Dschungel-Teilnahme habe jedoch schon vor "Prominent getrennt", wo sie Kontalis wieder traf, festgestanden. "Da war schon alles geplant, wer mitkommt usw." Sie vertraue ihm während ihrer Abwesenheit jedoch zu "100 Prozent".

Horror vor dem Camp und den Prüfungen

In der Fragerunde gestand sie zudem, dass sie sich eigentlich vor allem fürchtet, was im Dschungelcamp auf sie zukommt. "Es fängt schon damit an, dass wir draußen schlafen, draußen aufs Klo gehen müssen. Meine Horror-Vorstellung sind die dunklen Höhlen im Boden, Kakerlaken im Ohr, Spinnen, Schlagen, einfach ALLES!" Deshalb habe sie sich als Luxusartikel ein Moskitonetz für ihren Schlafplatz gewünscht. Das sei aber leider nicht erlaubt. Zudem sei "jede Dschungelprüfung" ihre absolute Horror-Vorstellung. "Ohne Ausnahme." Speziell vorbereiten will sie sich auf das Abenteuer aber nicht. "Ich lasse alles auf mich zukommen."

Dennoch wolle sie unbedingt mitmachen. "Weil es die Erfahrung meines Lebens sein wird und ich mich meinen Ängsten stellen kann. Ob mit oder ohne Erfolg - das wird sich zeigen." Sie lasse alles auf sich zukommen, könne aber nicht versprechen, dass sie bei den gefürchteten Essensprüfungen etwas herunterbekommt. Um das einschätzen zu können, "muss ich erstmal in der Situation sein".

Mum-Gang im Dschungelcamp?

Auch, wie sich mit den anderen Promis verstehen wird, steht noch in den Sternen. Persönlich kenne sie bislang nur Sam Dylan (33) verriet sie. Sie freue sich jedoch, dass noch einige andere Mütter ins Lager ziehen werden. "So fühlen wir alle das Gleiche." Sie könne sich auch vorstellen, eine "Mum-Gang" zu bilden. Ob sie sich im Camp wirklich mit Lilly Becker (48), Nina Bott (47), Alessia Herren (22) und Edith Stehfest (29) verbünden wird, bleibt abzuwarten.

Schwierig könnte es für Koc, die schon an zahlreichen Reality-Shows teilnahm, nach den Dreharbeiten werden. Denn offenbar hat sie keine Ambitionen mehr für andere Formate: "Mit der Dschungel-Teilnahme habe ich alles erreicht, was ich mir gewünscht habe."