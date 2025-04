Dschungelcamp-Star in der Schillerallee: Alessia Herren ergattert Gastrolle bei Unter uns

1 Alessia Herren wird bei "Unter uns" zu Giannis Cousine. Foto: RTL / Stefan Behrens

Überraschung für "Unter uns"-Fans: Alessia Herren wird Teil der Schillerallee. Die Tochter des verstorbenen Willi Herren wird in ihrer Gastrolle im kultigen Büdchen arbeiten.











Alessia Herren (23) feiert ihr Debüt vor der Serienkamera: Die Tochter des verstorbenen Schauspielers und Ballermann-Stars Willi Herren (1975-2021) wird eine Rolle in der RTL-Daily "Unter uns" übernehmen. Wie der Sender in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird sie ab dem 10. Juli 2025 in Folge 7659 erstmals in der Serie zu sehen sein.