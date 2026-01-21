Dschungelcamp: Simone Ballack nimmt Asche ihres Sohnes mit in RTL-Dschungel

1 Simone Ballack nimmt auch am Dschungelcamp teil. Foto: Felix Hörhager/dpa/Felix Hörhager

Simone Ballack verlor ihren Sohn Emilio bei einem Unfall im Jahr 2021. Seine Asche trägt sie nun als Schmuck bei sich - und hat diesen auch auf ihrer Reise ins Dschungelcamp im Gepäck.











Simone Ballack nimmt nach langer Überlegung die Kette mit der Asche ihres toten Sohnes Emilio mit ins RTL-Dschungelcamp nach Australien. „Irgendwie passt das jetzt hier her“, sagte die 49-Jährige in dem RTL-Frühmagazin „Punkt 7“. Der Anhänger an der Kette gebe ihr Stärke und Energie. „Ich bin immer ganz froh, wenn ich die dabeihab’“, sagte sie weiter.