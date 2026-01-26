Dschungelcamp: Samira lässt die Kissenbombe platzen

Explosive Szenen im australischen Busch: Samira Yavuz konfrontierte Eva Benetatou mit all ihren angestauten Vorwürfen und ihrem "Schuldkissen". Auch Ariel hatte in ihrer Dschungelprüfung wieder nichts zu lachen - und die anderen nichts zu essen.
Ein bedrucktes Kissen wurde am Sonntagabend zum Beweisstück im australischen Dschungel. In der wegen der NFL-Playoffs stark verkürzten dritten Folge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL, auch bei RTL+ abrufbar) kam es zur lange erwarteten Konfrontation zwischen Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33). Und die betrogene Ehefrau hatte sich bestens vorbereitet.