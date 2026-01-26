Dschungelcamp: Samira lässt die Kissenbombe platzen

Explosive Szenen im australischen Busch: Samira Yavuz konfrontierte Eva Benetatou mit all ihren angestauten Vorwürfen und ihrem "Schuldkissen". Auch Ariel hatte in ihrer Dschungelprüfung wieder nichts zu lachen - und die anderen nichts zu essen.

Ein bedrucktes Kissen wurde am Sonntagabend zum Beweisstück im australischen Dschungel. In der wegen der NFL-Playoffs stark verkürzten dritten Folge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL, auch bei RTL+ abrufbar) kam es zur lange erwarteten Konfrontation zwischen Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33). Und die betrogene Ehefrau hatte sich bestens vorbereitet.

Das Kissen als Anklage Erst bat Samira Eva zum Gespräch und kam dabei direkt zur Sache. "Ich finde es schade, dass du nicht auf mich zugekommen bist", eröffnete sie die Aussprache, die eher ein Dampfablassen der Betrogenen war als ein gemeinsames Gespräch. Nach der ersten Salve an Vorwürfen griff sie zu ihrem Kissen, auf dem eine Instagram-Nachricht von Eva aufgedruckt ist, und las sie laut vor.

Es folgte eine emotionale Abrechnung. "Du hast ihm die offenen Beine angeboten und für mich gibt es danach dann die offenen Ohren?", warf Samira ihrer Kontrahentin an den Kopf. "Welchen Ratschlag hättest du mir geben können? Was genau - welche Stellung ihm am besten gefällt? Deine Nachricht ist unfassbar dreist!" Eva kam kaum zu Wort, nickte nur und räumte ein: "Ich habe mich nicht getraut." Schließlich stand Samira auf und ging: "Lassen wir es jetzt so stehen. Das wird sich nie mehr klären in unserem Leben."

Doch damit war das Thema im Camp längst nicht erledigt. Bei der Nachtwache diskutierte TV-Bauer Patrick Romer (30) mit Eva über den Vorfall. Die wehrte sich dagegen, die Verantwortung für die Konsequenzen zu übernehmen: "Ich mag dazu beigetragen haben, dass er fremdgegangen ist, aber ich bin nicht der Grund, warum die sich getrennt haben. Das liegt bei den beiden. Warum sieht das keiner? Warum bin ich das Arschloch?"

Ariel kämpft mit Schaben und Tränen

Neben dem Beziehungsdrama stand auch für Ariel Hediger (22) das nächste Drama an - sie musste beim "Wo Kabel?-Test" ran. Die Schweizerin, die schon in der gestrigen Prüfung nur schreien konnte, sollte in mit Schlamm und Ungeziefer gefüllte Löcher greifen, um Kabelenden zu verbinden. Bereits beim Reinlegen in die Grube verließ sie der nie vorhandene Mut. Als sich Riesenschaben und Mehlwürmer über ihren Körper ergossen, brach sie die Prüfung ab.

Null von zwölf möglichen Sternen, mal wieder. Nachdem Ariel im Camp beim Gedanken an die Mehlwürmer auf ihrem Körper immer noch in unvermitteltes Kreischen ausbrach, schwante dem Rest der Gruppe Böses. Umut Tekin (28) brachte es auf den Punkt: "Wir werden verhungern." Doch es besteht Hoffnung! Die Zuschauer und Zuschauerinnen haben für die nächste Prüfung nicht nur Ariel gewählt, sondern auch Eva und Gil Ofarim (43).