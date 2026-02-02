Nach Ariels großer Dschungel-Show vom Vortag geht es an Tag zehn im Dschungelcamp direkt mit dem Drama weiter. Ein Promi hat zumindest jetzt seine Ruhe.
Und es geht weiter... Nachdem Ariel (22) bereits in der "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Ausgabe am Samstag für reichlich Chaos im Dschungelcamp gesorgt hatte, bekamen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Sonntagabend direkt Nachschub. Auch an Tag zehn ging es um das Nesthäkchen und seine Abneigung gegenüber Gil Ofarim (43) sowie um ein künstlich aufgebauschtes Flirt-Drama. Für einen Promi war am 1. Februar zudem erneut die letzte reguläre Episode der Staffel gekommen.