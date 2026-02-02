Nach Ariels großer Dschungel-Show vom Vortag geht es an Tag zehn im Dschungelcamp direkt mit dem Drama weiter. Ein Promi hat zumindest jetzt seine Ruhe.

Und es geht weiter... Nachdem Ariel (22) bereits in der "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Ausgabe am Samstag für reichlich Chaos im Dschungelcamp gesorgt hatte, bekamen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Sonntagabend direkt Nachschub. Auch an Tag zehn ging es um das Nesthäkchen und seine Abneigung gegenüber Gil Ofarim (43) sowie um ein künstlich aufgebauschtes Flirt-Drama. Für einen Promi war am 1. Februar zudem erneut die letzte reguläre Episode der Staffel gekommen.

Immer dieselbe Leier beim Dschungelcamp

Reality-Sternchen Ariel war in der Show vom Samstag vor allem mit Ofarim, Eva Benetatou (33), Patrick Romer (30) und Hardy Krüger jr. (57) aneinandergeraten. Einmal mehr hatte sie Ofarim wegen des Hotel-Skandals angegriffen. Jener hat aufgrund einer angeblichen Verschwiegenheitsklausel bislang im TV-Dschungel nicht dazu ausgepackt. Krüger hatte sie vorgeworfen, ein erwachsener Mann ohne Meinung zu sein. Der vergebene Romer hätte hingegen schon längst mit Benetatou geschlafen, wenn es im Camp keine Kameras gäbe, blaffte Ariel.

Direkt zum Auftakt der neuen Folge bei RTL (auch via RTL+) ging es nahtlos damit weiter. Romer und Benetatou würden laut Ariel "den ganzen Tag" miteinander flirten. Ein "ekelhafter Mann" sei der durch "Bauer sucht Frau" bekannt gewordene TV-Landwirt - und "so dumm" außerdem. "Ich liebe meine Freundin über alles" und das wisse jene auch, verteidigte Romer sich.

Zoff mit Ariel und Gil Ofarim

Dann war wieder Krüger an der Reihe, der "die ganze Zeit von der Seite" stichele. Irgendwann wurde auch der Schauspieler gegenüber der 22-Jährigen deutlich: "Es geht mir auf den Sack, Ariel!" Das Problem mit ihr sei, dass sie "austeilt und austeilt und austeilt". Ofarim, der ebenfalls wieder in Ariels Fokus geriet, bestätigte: "Wir haben alle die Schnauze voll von deinen unnötigen Streits." Daraufhin durfte er sich anhören, dass er "ein krankhafter Lügner", "peinlich" und "gestört" sei. "Kann sein, dass ich euch allen auf den Sack gehe", aber ihr sei das egal, stellte Ariel fest.

Macht Benetatou ihrem Mitcamper "schöne Augen"?

Das nächste große Thema war schließlich mit den Vorwürfen, dass Benetatou offenbar mit Romer anbandeln möchte, gefunden. So schaltete sich auch Stephen Dürr (51) ein, der darauf beharrte, dass er diesen Eindruck habe. Sie habe "kein Interesse" rechtfertigte sie sich, doch er glaube, dass sie mit Romer flirte. Dürr sehe allerdings nicht, dass jener dies auch erwidert.

Was Samira Yavuz (32) darüber denkt, dürften Fans bereits gewusst haben. Da Benetatou lange vor Beginn der Staffel eine Affäre mit Samiras Noch-Ehemann Serkan Yavuz (32) hatte, ist die Betrogene nicht gut auf sie zu sprechen. "Mit der Historie von Eva, da kannst du halt garantiert nicht einem vergebenen Mann schöne Augen machen", urteilte Yavuz. Welch Ironie, dass ausgerechnet Benetatou dann Dürr fragte, wie er ihr derartiges nur unterstellen könne. Sie würde das "never ever in Betracht ziehen" und warum sollte sie denn an einem vergebenen Typen interessiert sein? Nur weil sie "so einen Rucksack" auf ihrem Rücken trage, heiße das nicht, dass sie dies noch einmal tun würde.

"Nicht der Abfalleimer des Camps"

"Ich finde das total schlimm, dass man mir so etwas immer unterstellt", sagte Benetatou unter vier Augen zu ihrem Vertrauten Hubert Fella (58). Man versuche ihr damit eine Bezugsperson im Dschungelcamp zu nehmen - mit ihm und Romer habe sie davon nur zwei. Fella versuchte ihr zu erklären, dass der Flirt-Eindruck durchaus entstehen könnte. Diese Wahrnehmung möchte Romer aber offenbar nicht verstärken. Der TV-Bauer sagte später zu der vermeintlich Flirtenden, "freundschaftliche Distanz wahren" zu wollen. Ihr kamen in dem Gespräch die Tränchen. Es mache sie traurig, dass man ihr diese Bezugspersonen nehmen und auch noch ihren "Namen beschmutzen" wolle. Sie sei doch nicht "der Abfalleimer" des Camps.

Angriffsmodus per Dschungeltelefon

Das Thema war damit aber immer noch nicht gegessen. Auch Umut Tekin (28), der am Samstag die Show verlassen musste, kam in einem weiteren Rückblick zu Benetatou. Er sei auch jahrelang beschuldigt worden, "jemanden betrogen zu haben". Das interessierte die 33-Jährige allerdings kein Stück. "Es war jetzt nicht so wichtig für mich, zu wissen, was da los war", erklärte sie, bevor es zur nächsten Runde mit Dürr ging. "Hat dich das jetzt zu sehr mitgenommen?", fragte der Schauspieler. Benetatou habe sich von ihm gedemütigt gefühlt, erläuterte sie. Er habe sie allerdings gar nicht demütigen wollen, versuchte Dürr sich zu erklären. Damit zementierte er bei ihr allerdings den Eindruck, dass ihm alle anderen in der Show egal seien und er nur gut dastehen wolle. Sie schaltete im Dschungeltelefon in den Angriffsmodus. Selbst ohne Unterstützung wolle sie nicht aufgeben: "Für die Kohle gebe ich alles, erst recht jetzt."

Lieber bei den Krokodilen

Nach all der Aufregung gab es für Ofarim eine offenbar sehr willkommene Abwechslung. Der Sänger musste in die Prüfung, ins "Dschungel-Argh!Quarium". Gelassen machte er sich an die Aufgabe, und schien die vorübergehende Ruhe zwischen Schlangen, Kröten und Krokodilen zu genießen. Ofarim sollte Schlüssel abschrauben, um dann mit diesen Truhen auf dem Boden des Aquariums aufzuschließen und Sterne zu bergen. In zehn Minuten schaffte er es, acht von zehn möglichen Sternen zu erspielen.

Die anderen Promis freuten sich selbstverständlich darüber, schließlich bedeuten erfolgreich bewältigte Dschungelprüfungen auch mehr Lebensmittel für das Camp. Ariel blieb jedoch skeptisch. Zuvor hatte sie im Gespräch mit Yavuz schon erklärt: "Solange der mit mir an einem Ort ist, werde ich nie damit aufhören." Sie werde den Sänger jeden einzelnen Tag daran erinnern, was er getan habe.

Ariel will nicht vor Gil Ofarim aus dem Dschungelcamp gehen

Bei der Entscheidung, wer am Sonntag das Dschungelcamp verlassen musste, erklärte sie folgerichtig vor versammelter Runde: "Ich möchte niemals vor Gil gehen." Das wäre "ganz schlimm" für sie. Beide mussten jedoch nicht zittern, denn schlussendlich sollte es sich zwischen Mirja du Mont (50) und Dürr entscheiden, welcher Promi gehen musste. Nach Nicole Belstler-Boettcher (62) und Tekin an den Vortagen, war es am 1. Februar die Schauspielerin, die sich verabschieden musste. Die nächste Episode zeigt RTL am Montag wieder ab 20:15 Uhr.