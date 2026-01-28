In Folge fünf des Dschungelcamps mussten Jan Köppen und Sonja Zietlow improvisieren: Aufgrund einer technischen Panne fror ein Einspielfilm aus dem Camp ein. "Da geht der Puls dann doch noch mal hoch", schildert Jan Köppen die Situation später auf Instagram.
Am fünften Tag der aktuellen Dschungelcamp-Staffel erlebten die Zuschauer einen Moment, den es in dieser Form laut Moderator Jan Köppen (42) noch nie gegeben hat: Gegen 20:30 Uhr fror am Dienstagabend während eines eingespielten Films plötzlich das Bild ein. Der Ton brach mitten in einem hitzigen Streit zwischen den Kandidatinnen Ariel und Eva Benetatou abrupt ab.