Dschungelcamp: Nachspiel wird zu den Kim-Virginia-Festspielen

Wie ging es nach der 17. Staffel mit der Liebestriangel zwischen Mike Heiter (31), Leyla Lahouar (27) und Kim Virginia (28) weiter? Das ist eine der Leitfragen, die sich im "Nachspiel" zum Dschungelcamp 2024 stellen. Dass die drei Datingshow-Pflanzen die Diskussionen im und um das Reality-Flaggschiff kaperten, nahmen ihnen viele eingefleischte Fans übel.

Zwei Wochen nach dem Ende von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" laden Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40) am Sonntag (20.15 Uhr bei RTL und RTL+) zur Nachbetrachtung. "Selten ist nach dem Camp so viel passiert wie in dieser Staffel ", sagt Sonja Zietlow zum Start.

Lesen Sie auch

Gerüchte überschatten Abschlussparty

Zunächst gibt es einen Rückblick auf die Party kurz nach dem Finale im Dschungel. Kim Virginia lässt dabei auf sich warten, ihr Haus-Schamane hüllt sie mit Parfüm ein, gegen den bösen Blick. Dann betritt die selbsternannte Queen die Feier. Doch standesgemäß darf als letzte die echte Königin den offiziellen Teil des Abends eröffnen: Lucy Diakovska (47). Es wird getanzt. Mike und Leyla verlassen den Tanzboden Arm in Arm.

Passiert ist zwischen ihnen seitdem nichts mehr. Kontakt hatten sie nur "telefonisch und schreibmäßig", wie Mike verrät. Körperkontakt soll es aber nach der Abschlussfeier in Australien zwischen Mike und Kim gegeben haben. Das behauptet jedenfalls Kim im Green Room neben dem Studio gegenüber Anya Elsner (20). Leise, aber laut genug, dass die Mikrofone es hören. Obwohl sie angeblich einen juristischen Maulkorb verpasst bekommen hat. Mike soll an ihre Hotelzimmertür geklopft haben, dann hätten sie "gebummst". Das Gerücht kursiert schon auf dem Rückflug, der im "Nachspiel" ausführlich gezeigt wird. Im Studio bestreitet Mike jetzt die Gerüchte. Dass er gegen Kim Anwälte eingesetzt hat, bestätigt er aber.

"Nachspiel" wird zu Kim-Virginia-Festspielen

Wie die ganze Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wird auch das "Nachspiel" zu den Kim-Virginia-Festspielen. Ihr Rachefeldzug gegen Ex-Lover Mike wird ausführlich breitgetreten. In einem Einspieler mussten ihre Mitcamper eine minutenlange MAZ mit dem Worst-off der Ex-Stewardess kommentieren. "Da brauche ich eine Kotztüte" stöhnte Leyla.

Kim entschuldigt sich immerhin bei Mike, dass sie seine kleine Tochter in einer Tirade ins Spiel brachte. Dafür beleidigte sie in dem Einspieler Felix von Jascheroff (41). Der im Studio zurückschießt ("Halt die Backen").

Leyla wurde von der Kamera bei ihrer Rückkehr nach Frankfurt begleitet. Erst zu ihrer Mutter und dann beim "Döner-Date" mit ihrer besten Freundin Selina. Dabei ließ sie den Flirt mit Mike Revue passieren, den der im Dschungel abrupt abbrach. "Ich mochte den halt", erzählt Leyla ihrer Freundin. "Es ist von schönem Ding in cringem Ding übergegangen", resümiert sie. Seline hält Mike für ein "blödes Arschloch", gibt ihm aber noch eine Chance.

Mike wiederum lässt sich im Studio auf nichts festnageln. "Man ist auf einer Wellenlänge" ist das höchste der Gefühle, was er aus sich pressen lässt.

Im Green Room geht das Theater im Dreieck Kim-Mike-Leyla weiter. Heinz Hoenig (72), der ansonsten scheinbar nicht viel mitbekommt, was in seinem Umfeld passiert, platzt irgendwann der Kragen. Dafür bedankt sich Jan Köppen im Namen von ganz RTL bei Kim, weil sie so viel Aufmerksamkeit generierte.

Was änderte sich für Tim, Fabio und Co.

Und was hat sich für die anderen Camper in den letzten 14 Tagen geändert? Also für die Promis, die nicht Kim, Mike oder Leyla heißen.

Twenty4Tim (23) fühlt sich seit dem Dschungel besser. Er wurde beim Karneval anders als in den Vorjahren nicht mehr bedroht. Doch Ungemach droht. Kim raunte im Green Room, dass sie etwas mit dem bisexuellen Influencer habe.

Bei Fabio Knez (30) läuft das Geschäft noch besser als sonst. Bei der Fußpflege hat man dem bekanntesten Staubsaugervertreter Deutschlands zugetragen, dass er der Sieger der Herzen ist. Sarah Kern (56) bekommt so wenig Sendezeit wie schon in der ganzen Staffel. Und David Odonkor (39) schaut im Studio traurig aus der Wäsche.

Nichts Neues gibt es bei Cora Schuhmacher (47). Die hatte vor ihrem vorzeitigen Aus im Dschungel von einer Affäre mit Oliver Pocher (45) gesprochen. Was der bestreitet. Und was Cora anders als Kim jetzt nicht breittritt.