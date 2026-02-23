Beim großen "Nachspiel" von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" stand vor allem Dschungelkönig Gil Ofarim im Kreuzfeuer. Bei einer internen Abstimmung landete der Sänger auf dem letzten Platz.
Zwei Wochen nach der Krönung des Dschungelkönigs gab es am Sonntag beim dreistündigen RTL-"Nachspiel" von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (auch auf RTL+) viel aufzuarbeiten. Alte Konflikte flammten neu auf, offene Fragen wurden diskutiert - und vor allem Gil Ofarim (43) musste sich kritischen Nachfragen stellen. Dabei zeigte sich: Die Kluft zwischen dem Sänger und seinen Mitcampern ist größer, als es die Dschungelkrone vermuten lässt.