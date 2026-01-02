Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen: Mit Sixpack ins neue Jahr

Jan Köppen hat zehn Kilo abgenommen und präsentiert bei Instagram stolz sein Sixpack. Der Dschungelcamp-Moderator gibt Tipps, wie es mit dem fitter werden klappen kann.
Jan Köppen (42) zeigt bei Instagram stolz seine körperliche Veränderung. In einem Posting für seinen persönlichen Jahresrückblick veröffentlichte der Dschungelcamp-Moderator ein oberkörperfreies Schwarz-Weiß-Selfie, auf dem deutlich sein Sixpack zu sehen ist. "2025 - Fit werden. 2026 - Fit bleiben", schrieb er dazu und gab an, so etwas "selten" zu posten, jedoch "stolz" auf sich zu sein. "Licht war gut", fügte er zudem an.