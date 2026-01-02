Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen: Mit Sixpack ins neue Jahr

Jan Köppen hat zehn Kilo abgenommen und präsentiert bei Instagram stolz sein Sixpack. Der Dschungelcamp-Moderator gibt Tipps, wie es mit dem fitter werden klappen kann.

Jan Köppen (42) zeigt bei Instagram stolz seine körperliche Veränderung. In einem Posting für seinen persönlichen Jahresrückblick veröffentlichte der Dschungelcamp-Moderator ein oberkörperfreies Schwarz-Weiß-Selfie, auf dem deutlich sein Sixpack zu sehen ist. "2025 - Fit werden. 2026 - Fit bleiben", schrieb er dazu und gab an, so etwas "selten" zu posten, jedoch "stolz" auf sich zu sein. "Licht war gut", fügte er zudem an.

In einem Video, das den Moderator beim Hunde-Spaziergang zeigt, führte der 42-Jährige weitere Erklärungen zum veröffentlichten Bild an. "Ich bin stolz auf 2025, auf das, was ich da hingekriegt habe in Bezug auf meinen Körper, auf Bewegung, Fitness, Ernährung." Er fühle sich damit sehr wohl, habe insgesamt "schon ordentlich was abgenommen, knapp zehn Kilo. Das soll auch so bleiben. Das ist aber kein Gradmesser, es geht um das Wohlfühlen." Deshalb hat er sich auch fürs neue Jahr "fit bleiben" als Ziel gesetzt. Köppen kann den Menschen, die im neuen Jahr ebenfalls wieder fitter werden wollen, nur raten, ohne Druck an die Sache heranzugehen: "Die Ziele vielleicht nicht zu hoch stecken und vor allem die lange Sicht im Blick haben."

Erfolgreiches Jahr, aber betrübliches Ende

Anfang des Jahres habe er angefangen, sich aufs Fahrrad zu schwingen und Mitte des Jahres das Laufen wieder für sich entdeckt, blickt Köppen in dem Clip auf seinen eigenen Erfolgsweg zurück. Mit einem operierten Knie sei das nicht optimal gewesen und er habe mit 15-Minuten-Läufe auf dem Laufband angefangen. "Sich da von vornherein von einem gewissen Stress zu befreien und einen Zugang ohne Druck zu finden, sondern mit Spaß an der Bewegung", sei für Köppen wichtig gewesen.

Der Dezember sei dagegen gesundheitlich nicht der beste Monat für ihn gewesen, unter anderem plagte ihn Reizhusten. Über Weihnachten war er demnach sogar drei Tage im Krankenhaus, da ein Antibiotikum nicht angeschlagen habe, berichtet der Moderator.

Zum weniger erfreulichen Jahresende gehörte zudem Anfang Dezember eine geplante Milz-OP seines Hundes, bei dem es zu einem Herzstillstand bei dem Vierbeiner kam. "Wir sind einfach froh, dass sie noch da ist. So was belastet und schlägt auch auf Körper und Geist."

So langsam richtet sich Jan Köppens Blick aber jetzt auf Australien und das anstehende Dschungelcamp. Der 17-tägige Dschungel-Marathon beginnt ab Freitag, 23. Januar. Dann präsentiert er mit Kollegin Sonja Zietlow (57) wieder "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" täglich live um 20:15 Uhr bei RTL (und auf RTL+).