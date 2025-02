Dschungelcamp: Lilly Becker ist die neue Dschungelkönigin!

Am 9. Februar hat das deutsche Reality-TV mit Lilly Becker (48) seine neue Dschungelkönigin gefunden. Das Model konnte sich im großen Finale der 18. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gegen Alessia Herren (23) und Pierre Sanoussi-Bliss (62) durchsetzen - und sich damit die Dschungelkrone sichern. Viel wichtiger für sie dürfte aber eine ganz besondere Überraschung gewesen sein.

"Wer hat das gedacht?"

Gegen Ende der Sendung bei RTL (auch via RTL+) durften die drei Promis noch einmal jeweils die Zuschauerinnen und Zuschauer dazu auffordern, für sie anzurufen. Kurz darauf stand fest, dass die Tochter des verstorbenen Willi Herren (1975-2021) auf Platz drei landet. Schon ihr Vater hatte einst in der zweiten Staffel den dritten Rang belegt. Während das Moderations-Duo Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) Herren mit aus dem Dschungelcamp nahm, lagen sich Sanoussi-Bliss und Becker in den Armen. "Wer hat das gedacht? Du und ich", kommentierte die 48-Jährige. Natürlich hätte sie sich "die Krone gewünscht", sie hätte aber nicht erwartet, als "freches Küken" überhaupt bis in das Finale zu kommen, meinte Herren. Beiden Mitcampern gönne sie den Sieg von Herzen.

Lesen Sie auch

Nach weiteren Appellen an das TV-Publikum von Becker und Sanoussi-Bliss war die große Entscheidung gekommen. "Die Krone von 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2025 geht an LILLY!!!", erklärten Köppen und Zietlow. "Komm her, super", freute sich Sanoussi-Bliss für sie. Becker brach derweil in Tränen aus und rief nach ihrem Sohn Amadeus.

Dschungelkönigin Lilly kann ihren Sohn in die Arme schließen

Bevor sie allerdings gekrönt wurde, kam auch der Schauspieler noch einmal zu Wort. Ihm gehe es super und eine Last sei von ihm abgefallen. "Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass mich so viele Leute da draußen scheinbar mögen", zeigte er sich erfreut. Er sei überhaupt nicht enttäuscht.

Die Ex-Frau von Boris Becker (57) wollte mit ihrem Auftritt erreichen, nicht mehr als genau das - als "die Ex von" - gesehen zu werden. Und das dürfte Lilly Becker bei vielen sicherlich auch geschafft haben. Strahlend nahm sie Krone und Zepter an, doch all das dürfte ihr sehr schnell ziemlich egal gewesen sein, als ihr Sohn Amadeus sie vor laufender Kamera überraschte und sie ihn noch in der Sendung in die Arme schließen konnte.