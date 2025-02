Mit dem achten Tag ist für die Promis von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf RTL (auch auf RTL+) die zweite Woche im australischen Dschungel angebrochen. Nur nicht für Jürgen Hingsen (67), der wurde am Freitag (31. Januar) als Erster von den Zuschauenden herausgewählt.

Apropos "Zuschauende": Zuvor gab es Stammtisch-Diskussionen, die immer gerne für erhitzte Gemüter sorgen. Nachdem Alessia Herren (23) das Wort "behindert" in einem falschen Kontext benutzte, war Fußballkommentator Jörg Dahlmann (66) schnell beim Thema Gendern und stellte klar: "Ich hasse gendern." Er würde lieber auf seinen Job verzichten, als im Fernsehen "ZuschauerInnen" zu sagen, echauffierte er sich.

Gangster-Lilly und Läster-Jürgen

Etwas origineller war die Jugendsünden der Stars. Yeliz Koc (31) und Dahlmann berichteten, dass sie früher geklaut hätten. Lilly Becker (48) setzte noch einen drauf: Mit 21 habe sie eine Nacht im Gefängnis verbracht, nachdem ein Streit mit ihrem Ex-Freund in einen kleinen Autounfall und Handgreiflichkeiten ausgeartet war. Ihre Mugshots hätte sie mit ihren Mittelfingern verziert, erzählte Becker nicht ganz ohne Stolz.

Während Edith Stehfest (30) und Yeliz am Lagerfeuer mit intimen Gesprächen doch noch Freundschaft schlossen und Alessia und Anna-Carina Woitschack (32) wie jede Nacht gemeinsam kuschelten, waren es diesmal die Männer des Camps, die zu wahren Tratschtanten wurden. Jürgen lästerte, Alessia "stelle sich dämlich an", Yeliz sei "nicht ehrlich" und der Jörg sei "so komisch." Als er von Pierre Sanoussi-Bliss (62) erfuhr, dass Nina Bott (47) schon mehrmals im Playboy zu sehen war, fingen seine Augen selbst im Dunkeln an zu leuchten: "Hätte ich nicht gedacht, die hat doch vier Kinder."

Sam Dylan wächst über sich hinaus - null Sterne

Sam Dylan (33) musste auch an Tag acht seine tägliche Dschungelprüfung bestehen. "Man hat einfach nicht mehr die Kraft, die man am Anfang hatte", sorgte er sich schon im Vorfeld. Zur Erinnerung: Auch am ersten Tag hatte er keine Kraft, die Prüfung brach er damals ab. Diesmal fehlte ihm allerdings die Kraft, in Panik auszubrechen. Obwohl er Höhenangst hat, kletterte Dylan ungewöhnlich mutig eine 15 Meter lange Leiter hoch und setzte sich gegen Skorpione, Mehlwürmer und Kakerlaken durch. Fast oben angekommen verließ ihn aber tatsächlich die Kraft in den Armen. "Nimm es als deinen persönlichen Erfolg", tröstete Jan Köppen (41).

Für die Gruppe ging es danach nur noch bergab: Eine Schatzsuche von Yeliz und Maurice Dziwak (26) scheiterte an der finalen Frage, womit jede Hoffnung auf ein Essen zunichte war. Weil sie weiterhin die Campregeln missachteten, wurden den Rauchern und Raucherinnen im Camp auch noch die Zigaretten genommen. Auf Jörgs Frage, wie schlimm der Verzicht denn sei, fuhr Lilly ihm direkt über den Mund: "Du bist kein Raucher, du kannst es nicht verstehen." So schlimm also.

Immerhin haben die Teilnehmenden im Camp gute Aussichten, dass es bald wieder etwas anderes als Bohnen und Reis gibt: Ab sofort bestimmt nicht mehr das Publikum, wer sich der Dschungelprüfung stellen muss und somit Essen für die Gruppe erkämpfen kann.