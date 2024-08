Dschungelcamp: Guter TV-Start für die Legenden

1 Die "Legenden" bei "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" . Foto: RTL

Mit der ersten im TV ausgestrahlten Episode von "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" hat RTL einen guten Start hingelegt. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zog die Show sogar mehr Menschen an als der DFB-Pokal.











Nachdem "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" am Vortag bereits über den hauseigenen Streamingdienst RTL+ seinen Auftakt gefeiert hat, ist auch der TV-Start der Show bei RTL am 16. August geglückt. Der Sender konnte besonders in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen punkten. Laut Daten der AGF Videoforschung erreichte der Legenden-Dschungel hier rund 830.000 Menschen und damit einen Marktanteil von 21,6 Prozent. Somit ließ der Sender sogar das ZDF hinter sich, das es mit dem DFB-Pokalspiel des FC Bayern München gegen den SSV Ulm auf einen Anteil von 18,9 Prozent brachte.