Die 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ läuft bereits seit 24. Januar bei RTL – am Sonntag steigt das Finale. An dem Abend findet auch der Super Bowl statt.

Zwölf mehr oder weniger prominente Persönlichkeiten kämpfen im australischen Dickicht aktuell um den Titel des „Dschungelkönigs“. Dazu müssen sie Prüfungen bestehen, die sie bis an ihre Grenzen und darüber hinaus führen.

Die 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ läuft seit dem 24. Januar täglich um 20.15 Uhr im Free-TV bei RTL. Insgesamt wird sie 17 Folgen umfassen. Es wird eine Bonusfolge mit dem Namen „Das Große Wiedersehen“ geben.

Lesen Sie auch

Dschungelcamp und Superbowl: Wann startet das IBES-Finale?

Somit wird das Finale des Dschungelcamps am 9. Februar zu sehen sein. Wie gewohnt werden die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen durch die Sendung führen – nach den letzten Prüfungen werden die TV-Zuschauer dann live über den Gewinner abstimmen können.

Die Sendung startet um 20.15 Uhr und wird bis 23.15 Uhr laufen, dann startet die Übertragung des 59. Superbowls aus dem Caesars Superdome in New Orleans, Louisiana, starten. Die Kansas City Chiefs treffen auf die Philadelphia Eagles treffen. In der Halbzeitshow wird Kendrick Lamar auftreten.

Auf eine Konferenz zwischen Sport- und Dschungelcamp-Übertragung bei RTL+ – wie es sie am vergangenen Donnerstag zum Spiel der Frankfurter Eintracht bei der AS Rom gab – müssen die Zuschauer also verzichten.

Welche Kandidaten sind bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ bereits ausgeschieden?

Neun der zwölf Kandidaten sind aktuell noch im Rennen um die Dschungelkrone, da bisher nur Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen, Influencerin Yeliz Koc und Schauspielerin, Sängerin sowie Fernsehmoderatorin Nina Bott das Camp verlassen mussten.

Lilly Becker, Maurice Dziwak, Anna-Carina Woitschack, Sam Dylan, Alessia Herren, Jörg Dahlmann, Edith Stehfest, Timur Ülker und Pierre Sanoussi-Bliss haben es hingegen in die finale Woche geschafft. Nachdem in der elften Folge am Montag niemand ausgeschieden war, nimmt die Final-Woche des Dschungelcamps ab heute Abend richtig Fahrt auf.