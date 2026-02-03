Harmonie pur im australischen Busch: Den Campern blieb am Montagabend ein Auszug erspart. Die Streithähne Gil Ofarim und "Dschungelcamp-Schlange" Ariel gaben sich sogar die Hand. Nur die Ruhe vor dem Sturm?

Das Dschungelcamp dünnt sich immer weiter aus. Doch nach zuletzt Mirja du Mont (50), Umut Tekin (28) und Nicole Belstler-Boettcher (62) an den Vortagen musste am Montagabend kein Kandidat "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (bei RTL und auch via RTL+) verlassen. Die TV-Zuschauerinnen und Zuschauer konnten zwar für ihren Favoriten abstimmen und dieses Voting zählte auch bereits für den nächsten Tag, aber alle verbliebenen Camper können auch weiterhin auf das Preisgeld von 100.000 Euro hoffen.

Ariel wird zur Dschungelcamp-Feministin

Reality-Sternchen und Camp-Küken Ariel (22) sorgte bislang für den meisten Krawall im Dschungelcamp 2026. Doch in der elften Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" blieb auch die Schweizerin relativ ruhig - und wurde sogar bei der Nachtwache mit Samira Yavuz (32) nachdenklich. Nachdem Yavuz erklärte, einige Männer hätten sich über freizügige Kleidung der Camp-Damen wie Eva Benetatou (33) beschwert, platzt es aus ihr heraus: "Auch wenn ich Eva nicht mag, aber jede Frau darf anziehen, was sie möchte, und da hat kein Mann auf dieser Welt das zu beurteilen!"

Später wird sie noch mal ein wenig deutlicher und redet sich regelrecht in Rage: "Ich zieh' genau das an, was ich geil finde. Ich gucke in den Spiegel, auch wenn es richtig knapp ist, und denke mir 'Du hot Mummy' und jetzt gehe ich raus und fühle mich wohl und fühle mich sexy." Dabei könne Ariel "kein Mann auf der Erde jemals reinreden".

Dschungelcamp - diese Promis sind bei IBES noch dabei

Ariel

Simone Ballack

Eva Benetatou

Stephen Dürr

Hubert Fella

Hardy Krüger jr.

Gil Ofarim

Patrick Romer

Samira Yavuz

Lästern über Hubert Fella und Hardy Krüger jr.

Ihr Fett weg kriegen am Montagabend auch Hubert Fella (58) und Hardy Krüger jr. (57). Als Samira Yavuz gegenüber Ariel zu Bedenken gibt: "Auf der einen Seite will man ja nicht langweilig sein, auf der anderen Seite weißt du halt auch nicht, wie das ankommt", entgegnet die 22-Jährige trocken: "Nicht langweilig sein, ist gar nicht schwierig in so einer Gruppe. Ich meine es noch nicht mal böse. Keiner macht was!"

Yavuz stimmt zu, findet die Pritsche von Hardy Krüger jr. würde mittlerweile durchhängen, weil er so viel darauf liegt. Ariel findet es ebenfalls krass, "dass man da den ganzen Tag nur rumsitzt". Yavuz setzt noch einen drauf, erklärt: "Am krassesten ist es bei Hubert und Hardy, dass da noch keiner kam und gesagt hat 'Vielleicht braucht ihr zwei Thrombosespritzen!'"

"Die bewegen ihren Hintern nur, wenn es Essen gibt oder sie auf Toilette müssen", schiebt Ariel noch spitz hinterher.

Samiras erschütternde Familiengeschichte bei IBES

Gegenüber Mitcamper Stephen Dürr (51) bietet Yavuz am Montagabend auch einen Einblick in ihre erschütternde Familiengeschichte. Ihr Vater habe "nie Interesse" an ihr gehabt. In der Folge habe sie "schlimme Daddy-Issues" entwickelt, musste ihren Männern immer beweisen, dass sie liebenswert ist. Sogar in Therapie ist Yavuz deswegen gegangen. "Ich hab immer komische Beziehungen gehabt", resümiert sie noch. Dürr ist sichtlich beeindruckt von der offenherzigen Erzählung. "Wie stark bist du denn bitte?", sagt er anerkennend.

Gil Ofarim erinnert sich an Begegnung mit Jon Bon Jovi

Skandalsänger Gil Ofarim (43) und seine angebliche Verschwiegenheitsklausel blieben auch in der neuen Ausgabe des Dschungelcamps ein Thema. "Wer hätte gedacht, dass du dableibst. Nach dem ganzen Shitstorm vom Anfang, hat ja jeder gedacht, du bist sofort raus", findet etwa Simone Ballack (49). Und auch der Sänger hätte gedacht, "dass ich erstmal die erste Woche komplett alle Prüfungen mache und dann am ersten Tag auf Wiedersehen sage".

Doch mehr und mehr scheint Ofarim auch seinen Mitcampern ans Herz zu wachsen. So werden er und Eva Benetatou bei der gemeinsamen Nachtwache vertraut miteinander, er erzählt, wie er einst einen Anruf von Musikstar Jon Bon Jovi (63) erhalten hätte. "Da hab' ich gesagt 'Fuck you' und hab' aufgelegt", erinnert sich Ofarim zurück, der dachte, er ist Opfer eines Telefonstreichs geworden. Erst nach dem dritten Anruf glaubte er, dass es sich bei seinem Gesprächspartner wirklich um einen Musikstar handelt.

Mit dem US-amerikanischen Musiker kann Benetatou derweil nicht sonderlich viel anfangen, weiß wohl nicht so recht, um wen es in der Geschichte eigentlich geht. "Es war wohl nicht so ganz meine Zeit", bemerkt die 33-Jährige sichtlich wenig beeindruckt.

Schon früher am Tag hatte Ofarim gegenüber Benetatou sein Herz ausgeschüttet, berichtet, wie er als Jugendlicher zum erfolgreichen Musiker wurde - einschließlich eines Burn-outs mit 21 Jahren. "Genügend Geld auf dem Konto, Penthouse mit Blick über ganz München, aber der einsamste Junge auf der ganzen Welt!", erinnert sich der heute 43-Jährige an die damalige Zeit. "Gil öffnet sich definitiv immer mehr", befindet Benetatou noch als Fazit der gemeinsamen Gespräche des Tages.

Gil Ofarim schüttelt Ariel im Dschungelcamp die Hand

Zu einer kaum für möglich gehaltenen Szene kommt es am Montagabend zwischen den häufigen Streithähnen Gil Ofarim und Ariel. Als die Mutter einer kleinen Tochter erzählt, dass ihr Ex-Partner noch ein weiteres kleines Kind habe und sie dieses sogar zu sich genommen hätte, zeigt sich Ofarim sichtlich beeindruckt. "Es gibt wenige Frauen, die so was machen würden." Und weiter: "Wahnsinn. Was du gerade gesagt hast, was du gemacht hättest."

Er steht auf und schüttelt Ariel respektvoll die Hand. Eine ungewöhnliche Annäherung zwischen den beiden Campern. Ariel scheint mit ihrer Geschichte einen Nerv bei Ofarim getroffen zu haben. Im Anschluss an die kurze Szene wird er emotional, muss sich zurückziehen, atmet schwer und schluchzt hörbar abseits der Kameras. Ob der Frieden mit Ariel allerdings von Dauer sein wird?

Bescheidene Dschungelprüfung

Zur Dschungelprüfung "Die WEH C-Promis" müssen am Montagabend Hubert Fella, Simone Ballack, Patrick Romer (30) und Hardy Krüger jr. antreten. Gerade "Hot oder Schrott"-Star Fella erweist sich jedoch schnell als Schwachstelle der Gruppe. Denn die Promis müssen - immer mit Riesenkakerlaken, Mehlwürmern und Heuschrecken übergossen - mit Werkzeugen Sterne von Schrauben lösen. Zusammenarbeit ist hier Trumpf - doch gerade bei Fella stockt es.

"Wir haben geschraubt wie die Weltmeister", doch Fella habe "einen kleinen Stau in der Mitte" gebildet, schimpft etwa Krüger jr. nach der Prüfung, die nur magere drei von neun Sternen einbringt. Hubert habe alle Sterne gehabt, aber nicht weitergegeben, findet auch Romer.

Besonders geht Simone Ballack das schlechte Abschneiden gegen den Strich. Die Ex-Frau von Fußballer Michael Ballack (49), das ist deutlich zu spüren, nimmt das Dschungelcamp 2026 und die Prüfungen überaus ernst. Schon ihr ganzes Leben lang werde sie als Frau unterschätzt. Für die Zukunft von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wünscht sie sich daher "mal eine männerfreie Prüfung".

Wer liegt im Dschungelcamp-Voting hinten?

Am Ende der aktuellen Folge des Dschungelcamps verkündet das Moderations-Duo Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) noch, wer die wenigsten Stimmen des Tages im Zuschauer-Voting erhalten hat. Stephen Dürr und Patrick Romer erhalten jeweils ein "Vielleicht" und stehen so am Dienstag, wenn der nächste Camper vom Publikum rausgewählt wird, wohl am ehesten auf der Kippe. Die nächste Episode zeigt RTL am Dienstag wieder ab 20:15 Uhr.