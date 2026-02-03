Harmonie pur im australischen Busch: Den Campern blieb am Montagabend ein Auszug erspart. Die Streithähne Gil Ofarim und "Dschungelcamp-Schlange" Ariel gaben sich sogar die Hand. Nur die Ruhe vor dem Sturm?
Das Dschungelcamp dünnt sich immer weiter aus. Doch nach zuletzt Mirja du Mont (50), Umut Tekin (28) und Nicole Belstler-Boettcher (62) an den Vortagen musste am Montagabend kein Kandidat "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (bei RTL und auch via RTL+) verlassen. Die TV-Zuschauerinnen und Zuschauer konnten zwar für ihren Favoriten abstimmen und dieses Voting zählte auch bereits für den nächsten Tag, aber alle verbliebenen Camper können auch weiterhin auf das Preisgeld von 100.000 Euro hoffen.