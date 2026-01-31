Dschungelcamp: Ein Überraschungsrauswurf - und immer wieder Ariel

Bei dem ersten Rauswurf aus dem Dschungelcamp musste Schauspieler Stephen Dürr mit einem «Vielleicht» zittern. Doch ihn trifft es am Tag danach nicht - sondern jemanden, der damit viele überrascht.
Murwillumbah - Reality-Star Umut Tekin muss aus dem Dschungelcamp ausziehen. An Tag neun bekam er die wenigsten Anruferstimmen - zur großen Überraschung seiner Mitcamper und offenbar auch der Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen. Die reagierten mit "echt jetzt?" auf die Info, dass es den 28-Jährigen getroffen hat.