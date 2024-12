Die Vorfreude auf das Dschungelcamp 2025 steigt. Und das nicht nur beim Publikum und den Camp-Bewohnerinnen und -bewohnern: Dschungelarzt Dr. Bob (74) hat nun per Videobotschaft Weihnachtsgrüße aus Australien geschickt, die die Spannung auf die neue Staffel noch weiter steigern.

Im blauen Overall und mit Cap auf dem Kopf steht Dr. Bob vor einem geschmückten Weihnachtsbaum und schickt via Instagram festliche Grüße von der anderen Seite der Weltkugel: "Ich möchte euch allen frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr wünschen", so der 74-Jährige.

"Es ist viel kälter dort, wo ihr seid, und sehr warm, wo ich bin", fügt er hinzu. Wenn die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", mit zwölf neuen Prominenten losgeht, werde es aber "noch heißer", freut sich der Dschungel-Doc.

Zwei Dschungel-Kandidaten stehen schon fest

Die 17. Staffel der RTL-Sendung startet am 24. Januar 2025. Die ersten beiden Kandidaten, die nach Down Under reisen werden, bestätigte RTL bereits Mitte Dezember: Lilly Becker (48) und Maurice Dziwack (26) stellen sich dem Kampf um die Dschungelkrone. Moderiert wird das Spektakel erneut von Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41).

Dr. Bob - oder bürgerlich Robert McCarron - ist seit der ersten Staffel Teil der RTL-Show. Arzt ist er nicht, allerdings ausgebildeter Paramedic mit zahlreichen Weiterbildungen.