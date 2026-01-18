Dschungelcamp: Diese Begleitpersonen sorgten für Aufsehen

Ob Lebenspartner, beste Freunde oder überraschende Promi-Gäste - die Begleitpersonen der Dschungelcamper sorgen oftmals für mindestens genauso viel Gesprächsstoff wie die Stars im Camp selbst.

Sie stehen eigentlich nur am Rand der Show und landen doch oft mitten im Rampenlicht: die Begleitpersonen der Dschungelcamper (neue Staffel ab 23. Januar, 20:15 Uhr, RTL). Ob Sänger Marc Terenzi, der einst als Unterstützung mehr Aufmerksamkeit bekam als so mancher Camper, oder Yvonne Woelke, deren Auftritt zum handfesten Boulevard-Drama wurde - manche Begleitpersonen schreiben ihre ganz eigene Dschungelgeschichte.

Peter Klein und Yvonne Woelke Die beiden sorgten wohl für das größte Drama in der Welt der Dschungel-Begleitungen: Peter Klein war als Begleitperson von Daniela Katzenbergers Gatten Lucas Cordalis bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2022 und nach Cordalis' verpasster Teilnahme wegen einer Corona-Erkrankung 2023 dabei. Dort traf er auf Yvonne Woelke, die in Australien die spätere Dschungelkönigin Djamila Rowe unterstützte.

Gerüchte um eine Affäre machten die Runde, die sowohl Peter Klein als auch Yvonne Woelke bestritten. Iris ehemals Klein machte Yvonne Woelke für das Ehe-Aus mit Peter Klein verantwortlich. Obwohl sie sich davor oft gemeinsam bei Veranstaltungen zeigten, bestätigten Yvonne Woelke und Peter Klein erst im November 2024 ihre Beziehung. Bei "Forsthaus Rampensau" traten sie erstmals offiziell als Paar auf.

Zwischen Rowe und ihrer ehemaligen Dschungel-Begleiterin Yvonne Woelke herrschte nach dem Dschungelcamp dicke Luft. Woelke soll sich in Australien zu sehr auf ihre Liaison mit Klein und weniger auf ihre Rolle als Begleiterin konzentriert haben. 2025 berichtete Rowe der "Bild" über versöhnliche Annäherungsversuche: "Yvonne hat sich am Geburtstag meiner Tochter gemeldet. Ich fand es toll, dass sie daran gedacht hat. [...] Wir sind alles erwachsene Menschen. Es ist ja auch eine gewisse Zeit vergangen, und man sollte sich dann einfach wie ein erwachsener Mensch mal an den Tisch setzen und Dinge klar aussprechen."

Iris Katzenberger

Iris Katzenberger war nicht nur in das Drama rund um ihren Ehemann in der Dschungelcamp-Welt involviert. 2013 nahm sie selbst teil und belegte den siebten Platz. 2018 folgte Tochter Jenny Frankhauser und Iris sowie ihr damaliger Mann Peter Klein begleiteten sie. Im Dschungel versuchte Jenny aus dem Schatten ihrer berühmten Halbschwester Daniela Katzenberger zu treten. Mit Erfolg: Die anfangs belächelte Kandidatin holte durchaus überraschend die Dschungelkrone.

Jörg Kunze

Nach nur drei Tagen bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zog Cora Schumacher 2024 plötzlich die Reißleine. Aus nach eigener Aussage gesundheitlichen Gründen verließ sie die Show. Nach ihrem Auszug fiel die ehemalige Rennfahrerin ihrem Begleiter Jörg Kunze noch in die Arme. Doch dann soll sich das Verhältnis zwischen der Ex-Dschungelcamperin und ihrem Begleiter merklich abgekühlt haben. Sie soll sich von ihm im Stich gelassen gefühlt haben, weil er Zeit mit den anderen Begleitpersonen verbrachte.

"Wir hatten und haben hier emotionale und turbulente Tage, keine Frage!", gab Cora Schumacher bei Instagram an. In dieser "Ausnahmesituation" komme es "auch mal zu Diskussionen". So sei es zwischen ihr und Jörg passiert. "Ich denke, wir zwei brauchen gerade einfach etwas emotionalen Abstand, und ich denke, dass es uns beiden guttut." Eine Wiederannäherung soll wohl nicht stattgefunden haben.

Marc Terenzi

Ein Ex-Paar, das lange Zeit die Schlagzeilen bestimmte: Marc Terenzi flog als emotionale Stütze seiner damaligen Partnerin Verena Kerth mit nach Australien. Für Aufsehen sorgte der Musiker nach Kerths Auszug, als er sie mit einem romantischen Picknick am Strand und einem Heiratsantrag überraschte.

Der Sender zeigte zunächst den Abschied von Kerth aus der Show. Doch der Schock über das Aus verflog schnell, nachdem sie zu ihrem Liebsten rennen und ihn in die Arme schließen konnte. Nachdem Terenzi den Verlobungsring hervorgeholt hatte und auf die Knie gegangen war, antwortete sie freudig: "Ich kann es nicht glauben. Ja, ich will." Zu einer Hochzeit kam es allerdings nicht, das Paar trennte sich nach turbulenten Monaten im Sommer 2024. Terenzi begab sich in einen Entzug und arbeitete an einem Neustart.

Berühmte Begleitpersonen

Es gibt noch mehr Dschungel-Begleitungen, die den Zuschauern bereits zuvor bestens bekannt waren. Rafi Rachek reiste mit Partner Sam Dylan an, der 2025 Platz neun belegte. Ein Wiederholungstäter: Mike Heiter, der 2024 selbst ins Dschungelcamp zog, unterstützte 2023 Kumpel Gigi Birofio bei dessen Dschungel-Abenteuer, 2020 stand er seiner damaligen Partnerin Elena Miras zur Seite. Serkan Yavuz zeigte 2022 für Kumpel und Dschungelkönig Filip Pavlovic seine Unterstützung. Sibylle Rauch hatte 2019 Ex-Kandidatin Nicole Mieth an ihrer Seite, Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis Ex-Camperin Indira Weis. Cheyenne Ochsenknecht unterstützte Mutter Natascha Ochsenknecht, die 2018 einzog, inoffiziell als Begleitung und Kandidatin Sarah Joelle Jahnel reiste 2017 mit Ex-Camperin Micaela Schäfer an. 2014 konnte Jochen Bendel auf Ex-Playmate Gitta Sax zählen.

In der neuen Staffel wird Eva Benetatou von Reality-Lady Claudia Obert begleitet. "Ihre Stärke gibt mir Kraft", erklärt die angehende Dschungelcamperin bei Instagram. "Auf sie ist Verlass - sie steht vor mir wie eine Löwin, beschützt, motiviert und kämpft mit mir. Ich bin unglaublich stolz, diesen Weg mit dir zu gehen, liebe Claudia."