Dschungelcamp: Diese Begleitpersonen sorgten für Aufsehen

Ob Lebenspartner, beste Freunde oder überraschende Promi-Gäste - die Begleitpersonen der Dschungelcamper sorgen oftmals für mindestens genauso viel Gesprächsstoff wie die Stars im Camp selbst.
Sie stehen eigentlich nur am Rand der Show und landen doch oft mitten im Rampenlicht: die Begleitpersonen der Dschungelcamper (neue Staffel ab 23. Januar, 20:15 Uhr, RTL). Ob Sänger Marc Terenzi, der einst als Unterstützung mehr Aufmerksamkeit bekam als so mancher Camper, oder Yvonne Woelke, deren Auftritt zum handfesten Boulevard-Drama wurde - manche Begleitpersonen schreiben ihre ganz eigene Dschungelgeschichte.