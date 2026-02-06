Dschungelcamp: Die Schuld der Zuschauer und die faule Jugend

Ist die heutige Jugend faul? Welche Schuld haben die Zuschauerinnen und Zuschauer auf sich geladen? Und was hat das Dschungelcamp mit der Fantasy-Serie "Game of Thrones" gemeinsam? Diese Fragen werden in der aktuellsten Folge beantwortet.
Tag 14 im TV-Dschungel und es ging so weiter, wie das Fans schon befürchtet haben dürften. Erneut krachte es im Dschungelcamp kräftig zwischen Ariel (22) und Gil Ofarim (43). Andere Promis schimpften derweil über die arbeitsunwillige Jugend. Ein Kandidat musste sich schließlich wieder verabschieden.